Juan Francisco Apaolaza fue operado del ligamento cruzado

Antigua GFC confirmó que el delantero argentino Juan Francisco Apaolaza fue intervenido quirúrgicamente con éxito tras sufrir una lesión en el ligamento de la rodilla. El club informó que el procedimiento se desarrolló sin complicaciones y que el futbolista se encuentra estable, bajo observación médica y con una evolución favorable en las primeras horas posteriores a la cirugía.
La lesión se produjo durante el partido del pasado miércoles frente a Comunicaciones, cuando Apaolaza realizó un mal movimiento en la rodilla al disputar un balón con un defensor del conjunto crema. La acción generó preocupación inmediata en el cuerpo técnico y en la afición colonial, debido a la importancia del atacante dentro del esquema ofensivo del equipo.
Apaolaza estará varios meses fuera de las canchas
Según detalló la institución aguacatera, el plan médico contempla darle el alta hospitalaria este domingo, para posteriormente iniciar el proceso de recuperación y rehabilitación en una fecha cercana. Todo el seguimiento se realizará bajo la supervisión del departamento médico del club, con el objetivo de asegurar una recuperación adecuada y sin riesgos para el jugador sudamericano.
El respaldo del plantel no se hizo esperar. Antes del inicio del partido de este sábado en la visita a Marquense, los futbolistas de Antigua GFC saltaron al terreno de juego portando una pancarta gigante en apoyo a Apaolaza. El gesto reflejó la unión del grupo hacia un compañero que ha sido pieza clave en el bicampeonato logrado por el club en los últimos dos torneos.