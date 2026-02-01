Resultado Mictlán vs. Achuapa por fecha 4 del Clausura 2026

La cuarta fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional se cerró esta noche en el estadio Asunción de Asunción Mita Jutiapa donde Atlético Mictlán recibió a Deportivo Achuapa en una lucha por no quedar mal posicionado en la danza del descenso.
El partido careció de emociones y claridad en la ofensiva por parte de los equipos, pero en la recta final del primer tiempo hubo una serie de acciones que terminaron por favorecer el marcador para el conjunto visitante dirigido por el técnico mexicano Rafael Loredo.
José Corado fue amonestado al 24, y 10 minutos después, el jugador de Achuapa cometió una falta irresponsable al abrazar deliberadamente a su oponente, quien cayó dentro del área y se marcó un penalti. Corado fue amonestado en ese momento y por doble amarilla tuvo que dejar el partido al ser expulsado y dejó a los "Achuapanecos" con 10 jugadores para el resto del partido.
En la ejecución, Julio Rodríguez se tomó confianza para rematar, pero su última pincelada fue prácticamente un regalo a Ederson Cabezas, quien atajó el penalti y mantuvo el cero en su portería cuando se jugaba el minuto 37.
Se jugaba el minuto 42 y los equipos ya pensaban en irse al descanso, pero en la recta final, tras el cobro de un tiro de esquina y una serie de desatenciones, el balón finalmente le quedó a Carlos Castrillo, quien tuvo un remate poco estético, pero efectivo para abrir el marcador para la visita 0-1.
Al minuto 78, Derlis Aquino falló la gran oportunidad de sentenciar el partido al errar un mano a mano ante el portero de los mitecos John Faust. Pero el duelo estaba al filo de la navaja y cualquier jugada podría ser fulminante en la recta final del partido.
Resultados de la fecha 4 del Clausura 2026
- Mixco 1-1 Cobán Imperial: Yonatán Pozuelos / Janderson Pereira
- Municipal 2-1 Guastatoya: Jhon Méndez y Cristian Hernández / Víctor Ávalos
- Xelajú 2-0 Comunicaciones: Steven Cárdenas y Yilton Díaz
- Marquense 1-1 Antigua: Miguel Escobar / José Rosales
- Aurora 1-0 Malacateco: Alejandro Galindo
- Mictlán 0-1 Achuapa: Carlos Castrillo
Jornada 5 del Clausura 2026
- Viernes 6: Malacateco-Municipal a las 19:00 horas
- Sábado 7: Achuapa-Aurora a las 15:00 horas, Comunicaciones-Marquense a las 17:00 horas y Guastatoya-Xelajú MC a las 19:00 horas
- Domingo 8: Cobán Imperial-Mictlán a las 15:00 horas y Antigua-Mixco a las 19:00 horas