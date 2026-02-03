Comisionado de la NFL defiende la participación de Bad Bunny

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, defendió públicamente la elección del cantante puertorriqueño Bad Bunny como protagonista del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, destacando su capacidad para comprender el impacto del evento. "Él entiende que la plataforma del Super Bowl sirve para unir a la gente con su creatividad y talento y él debe aprovechar este momento para lograrlo", afirmó Goodell, al tiempo que recordó que otros artistas históricos han sabido capitalizar este escenario. "Bad Bunny lo entiende, por lo que creo que tendrá una gran actuación", añadió.
Goodell ofreció estas declaraciones durante la conferencia previa al Super Bowl, que se disputará el próximo domingo entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. El directivo subrayó que la música y el deporte comparten la capacidad de conectar audiencias diversas y que el medio tiempo es una oportunidad única para reforzar ese mensaje de unión a nivel global.
Goodell ve a Bad Bunny como una persona que transmite unidad
El comisionado también destacó el reciente logro del artista en los premios Grammy, donde Bad Bunny ganó el galardón a Mejor Álbum del Año, convirtiéndose en el primer músico en los 68 años de historia de estos premios en obtenerlo con un disco en español. "Él es uno de los grandes artistas del mundo. Y esa es una de las razones por las que fue elegido para este espectáculo", señaló Goodell. Además, enfatizó la popularidad del cantante al afirmar que "creo que todos quieren escuchar a Bad Bunny, eso se demostró en la premiación de anoche".
La NFL ha respaldado la elección del llamado ‘Conejito Malo’ pese a las críticas, incluso las expresadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien calificó la decisión como "una pésima elección" y aseguró que el cantante "siembra odio".
Ante este panorama, Goodell se refirió también a los aspectos logísticos del evento y aclaró que no habrá modificaciones especiales en materia de seguridad. "La seguridad es obviamente una de las cosas en las que más nos centramos, pero no veo ningún cambio en los preparativos para el Super Bowl respecto a otros", concluyó el comisionado.