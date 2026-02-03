 Publicidad en el Super Bowl alcanza cifras exorbitantes
Deportes

La publicidad en el Super Bowl alcanza cifras nunca antes vistas

Los anuncios de 30 segundos en el Super Bowl LX pueden alcanzar cifras históricas, convirtiéndose en los más caros de la televisión mundial.

Compartir:
Foto de archivo del Super Bowl L, en 2014 - EFE
Foto de archivo del Super Bowl L, en 2014 / FOTO: Agencia EFE

El Super Bowl LX no solo concentra la atención deportiva de Estados Unidos, sino que también se consolida como el escaparate publicitario más caro del mundo. Para esta edición, que enfrentará a los New England Patriots y los Seattle Seahawks, el precio de algunos anuncios puede alcanzar hasta los 10 millones de dólares. En promedio, un espacio publicitario de 30 segundos ronda los 8 millones, una cifra que se acerca al récord histórico registrado en la edición anterior, cuando FOX tenía los derechos de transmisión.

Mark Marshall, director de publicidad global de NBCUniversal —cadena encargada de retransmitir el evento este año—, explicó en declaraciones a Bloomberg que estos precios reflejan la enorme demanda y el valor estratégico del Super Bowl para las marcas. El partido se disputará en el Levi’s Stadium de Santa Clara, con capacidad para 68.500 espectadores, y hogar de los San Francisco 49ers desde 2014. A este atractivo se suma una audiencia televisiva masiva: el último Super Bowl fue visto por un récord de 128 millones de personas en Estados Unidos.

Super Bowl: Un atractivo comercial

En cuanto al perfil de los anunciantes, destacan especialmente las empresas de los sectores tecnológico, farmacéutico y de bienestar. Según Marshall, cerca del 40 % de las marcas que se anuncian en esta edición no participaron en la final del año anterior, lo que demuestra la constante renovación del interés comercial. Además, muchas compañías como Pepsi, Pringles o Bud Light ya han comenzado a promocionar sus anuncios en redes sociales, incluyendo adelantos y versiones completas con la participación de celebridades y guiños a marcas competidoras.

Más allá del partido y del espectáculo del medio tiempo, que este año estará a cargo del artista puertorriqueño Bad Bunny, los comerciales son uno de los grandes protagonistas del evento. NBC también ha aclarado que los espectadores que sigan el Super Bowl a través de su plataforma de streaming, Peacock, podrían ver anuncios diferentes a los emitidos por televisión tradicional.

En el plano deportivo, Patriots y Seahawks volverán a verse las caras en una reedición del Super Bowl XLIX de 2015, una final memorable que quedó marcada por la histórica intercepción de Malcolm Butler en la última jugada, sellando el triunfo de New England por 28-24.

Foto embed
Levi's Stadium, casa de los San Francisco 49ers - 49ers

En Portada

Colegio de Abogados solicita aclaración sobre amparo relacionado con eleccionest
Nacionales

Colegio de Abogados solicita aclaración sobre amparo relacionado con elecciones

10:17 AM, Feb 03
Confirmados los estadios de futbol para los Juegos Olímpicos 2028t
Deportes

Confirmados los estadios de futbol para los Juegos Olímpicos 2028

09:03 AM, Feb 03
Magistrados de CSJ piden convocar a pleno para elegir nuevo presidentet
Nacionales

Magistrados de CSJ piden convocar a pleno para elegir nuevo presidente

11:28 AM, Feb 03
COFAQUI advierte sobre riesgos del uso de proteína para adultos en niñost
Farándula

COFAQUI advierte sobre riesgos del uso de proteína para adultos en niños

11:08 AM, Feb 03

Temas

GuatemalaFútbolEstados Unidos#liganacionalEE.UU.Real MadridDonald TrumpPNCNoticias de GuatemalaSeguridadredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

IA Entretenimiento ,Instagram
Tecnología

Alerta Ciberseguridad 2026: La IA potencia nuevas estafas en eventos y contenidos digitales

Super Mario Galaxy ,Instagram
Gaming

Tráiler de Super Mario Galaxy desvela a Yoshi y su crucial papel en la expansión galáctica de Mario

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos