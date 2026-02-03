Previa Xelajú MC vs. Monterrey - Concachampions 2026

El Xelajú MC se prepara para un nuevo desafío internacional este miércoles, cuando reciba al Monterrey de México en el partido de ida de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf. El duelo tiene un condimento especial, ya que ambos equipos se reencontrarán trece años después de su cruce en los cuartos de final del torneo regional de 2013, una serie que terminó con la eliminación del conjunto guatemalteco y que hoy se presenta como una oportunidad de revancha.
Único representante de Guatemala en la actual edición del certamen, el equipo de Quetzaltenango busca sacarse la espina de aquella derrota frente a los Rayados, que en aquella ocasión se impusieron 1-3 como visitantes y sellaron el pase con un empate 1-1 en casa. Dirigido por el mexicano Roberto Hernández, Xelajú intentará hacer valer su condición de local para tomar ventaja en la eliminatoria y encaminar su clasificación a los octavos de final.
Monterrey parte como favorito ante Xelajú
Del otro lado estará un Monterrey con amplio recorrido internacional y un palmarés que impone respeto. El conjunto regiomontano, entrenado por el español Domènec Torrent, ha conquistado en cinco ocasiones la Copa de Campeones de la Concacaf, la más reciente en 2021. Con su plantel estelar ya instalado en la capital guatemalteca, los Rayados parten como favoritos, aunque saben que el contexto y la motivación del rival pueden convertir el partido en una prueba exigente.
El encuentro se disputará en el estadio Cementos Progreso de la Ciudad de Guatemala, ya que el estadio Mario Camposeco no cumple con las exigencias de la Concacaf. El pitazo inicial está programado para las 19.00 horas . La serie se definirá el próximo 11 de febrero en el estadio BBVA de Monterrey, y el ganador avanzará a los octavos de final, con la mira puesta en un torneo que otorga boletos a la Copa Intercontinental de la FIFA 2026 y al Mundial de Clubes de la FIFA 2029.