 Tenista brasileño es suspendido por corrupción
La Agencia para la Integridad del Tenis (ITIA) confirmó que el joven tenista, de apenas 21 años, admitió seis violaciones relacionadas con el amaño de partidos y la facilitación de apuestas.

Imagen ilustrativa de un jugador practicando tenis / FOTO: Unsplash

El tenis volvió a verse sacudido por un nuevo caso de corrupción tras la sanción impuesta al jugador brasileño Gustavo Tedesco, quien fue suspendido por dos años y tres meses por infringir el Programa Anticorrupción del Tenis (TACP). La Agencia para la Integridad del Tenis confirmó que el joven tenista, de apenas 21 años, admitió seis violaciones relacionadas con el amaño de partidos y la facilitación de apuestas, hechos que comprometen seriamente la credibilidad del deporte.

Tedesco, que llegó a ocupar el puesto 423 del ranking mundial individual en 2023, manipuló el resultado de tres encuentros disputados entre septiembre y noviembre de 2022. Además de la suspensión, recibió una multa económica de 15.000 dólares. El jugador tenía la opción de apelar la sanción dentro de los plazos establecidos, pero decidió no recurrirla, por lo que el castigo es firme y se extenderá desde el 24 de enero de 2025 hasta el 23 de abril de 2028.

Otro tenista salpicado por amaño de partidos

El informe de la ITIA también incluyó la sanción a la tenista rusa Gyulnara Nazarova, quien fue suspendida durante cuatro años y multada con 10.000 dólares tras una investigación que detectó infracciones cometidas en 2019. Aunque el organismo no detalló la naturaleza exacta de las faltas, la sanción refleja la gravedad de los hechos. Nazarova alcanzó el puesto 823 del ranking mundial en agosto de 2019 y se encuentra inactiva desde 2020.

Ambos jugadores tienen prohibido competir, entrenarse o asistir a cualquier evento oficial autorizado por la ITIA o por asociaciones nacionales hasta el final de sus respectivas sanciones. Estos casos refuerzan el mensaje de tolerancia cero frente a la corrupción en el tenis y subrayan el compromiso de los organismos reguladores por proteger la integridad y la transparencia del deporte a nivel internacional.

