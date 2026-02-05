Barcelona prepara duelo ante Mallorca sin Raphinha

El Barcelona de Hansi Flick ha vuelto a los entrenamientos tras el choque copero en Albacete sin la presencia de Raphael Dias Belloli 'Raphinha', que apunta a baja para el choque liguero de este sábado ante el Mallorca (09:15 CET).
El brasileño sufre una sobrecarga en el abductor de la pierna derecha, que ya le impidió jugar ante los manchegos, y Flick aseguró al respecto que el delantero tenía que ir poco a poco en su regreso al equipo después de una serie de problemas físicos en este inicio de curso.
Además de Raphinha, también están de baja Pedri, Christensen y Gavi, quien apura sus últimas semanas de recuperación, después de que a finales de mes se cumplan cinco meses de su intervención en el menisco.
En la sesión de este jueves, que se celebró bajo una fina lluvia, tomaron parte los jugadores del filial del Barcelona, Emilio Bernad y Tommy Marqués.
El equipo de Barcelona volverá a entrenarse este viernes y Flick ofrecerá la habitual rueda de prensa prepartido.
Otros duelos de la jornada
El Athletic Club ya sólo suma tres puntos más que el descenso, antes de recibir en San Mamés al Levante, penúltimo, en una jornada de agitación por la permanencia que expone al Mallorca contra el Barcelona y al Valencia contra el Real Madrid, en pleno pulso por La Liga, y enfrenta al Sevilla con el Girona, al Alavés con el Getafe y al Rayo Vallecano con el Oviedo, todos rivales más que directos.
El conjunto bilbaíno, un equipo de Champions esta campaña y ya semifinalista de la Copa del Rey, ha encendido las alarmas. Es undécimo, pero, sobre todo, está en riesgo en la clasificación, con un partido ya sólo de colchón sobre el antepenúltimo puesto del Rayo, y encima después de una dinámica tan negativa que dispara su preocupación: seis duelos sin ganar en el campeonato, dos de los últimos 18 puntos y un partido crucial con el Levante.
Hasta San Mamés, el escenario del último triunfo bilbaíno en esta Liga (el 6 de diciembre por 1-0 contra el Atlético de Madrid), llega el penúltimo de la tabla, pero en plena reacción. No sólo fue su empate de la última jornada con el Atlético (0-0), sino también su triunfo anterior frente al Elche (3-2), que lo han situado a cinco puntos de la salvación, con un partido menos que todos sus oponentes directos.
*Información EFE.