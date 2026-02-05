El futbolista portugués Cristiano Ronaldo cumple 41 años

Este 5 de febrero es una fecha especial para el futbol mundial, ya que uno de sus máximos exponentes, el portugués Cristiano Ronaldo está de cumpleaños. El actual jugador del Al Nassr saudí arriba este jueves a 41 años de edad, por lo que sus exclubes se han unido a la lista de felicitaciones.
Además de Cristiano Ronaldo, este 5 de febrero hay otra serie de futbolistas que también cumplen años, entre ellos, el brasileño Neymar y el argentino Carlos Tévez.
El Manchester United de Inglaterra y el Juventus de Italia fueron los primeros clubes en felicitar a "CR7". "Happy birthday, @Cristiano ?", fue el mensaje emitido por el club inglés donde Ronaldo estuvo en dos periodos. Por su parte, la Juventus le deseó: "Buon compleanno CR7 ?". Otro de los clubes que se sumaron a las felicitaciones fue el del Sporting de Portugal, su primer club, y donde el mensaje es claro: "Where it all began... ?? (Donde todo empezó)".
El dato curioso durante la felicitación del Manchester, fue que en primera instancia había etiquetado una cuenta que no era la oficial de "CR7" por lo que el mensaje llegó a otro perfil.
Aunque la relación entre Ronaldo y el Manchester United terminó de forma amarga a finales de 2022, siempre será considerado una gran parte de la historia de Old Trafford. El hecho de que su antiguo club aún recordara su cumpleaños es un gesto que se ha aplaudido a nivel mundial.
De momento, clubes como el Real Madrid y su actual equipo, el Al Nassr, aún no ha revelado su mensaje de cumpleaños para su gran estandarte.
Futbolistas que cumplen años el 5 de febrero
- Cristiano Ronaldo (1985): Astro portugués, uno de los máximos goleadores de la historia
- Neymar Jr. (1992): Estrella brasileña conocido por su habilidad en el PSG y Barcelona
- Carlos Tévez (1984): Exdelantero argentino, ídolo en Boca Juniors y clubes de Europa
- Gheorghe Hagi (1965): Leyenda rumana conocida como el "Maradona de los Cárpatos"
- Giovanni van Bronckhorst (1975): Exfutbolista neerlandés con paso por Barcelona y Arsenal
- Stefan de Vrij (1992): Defensor internacional neerlandés, actualmente en el Inter de Milán
- Adnan Januzaj (1995): Mediapunta belga
- Rodrigo Palacio (1982): Exdelantero argentino.