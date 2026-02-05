 Rodrygo recibe dos partidos de sanción y se pierde play-off
Deportes

Rodrygo se perderá el play-off ante Benfica por Champions League

El futbolista brasileño del Real Madrid fue sancionado con dos partidos.

Rodrygo se perderá los play-off de Champions League
Rodrygo se perderá los play-off de Champions League / FOTO: EFE

El Comité de Ética, Control y Disciplina de la UEFA sancionó con dos partidos al atacante del Real Madrid, el brasileño Rodrygo Goes, que se perderá la eliminatoria de los dieciseisavos de final contra el Benfica, por "insultar o dirigir lenguaje abusivo a un árbitro", según explicó el organismo en un comunicado en su página web.

El atacante fue expulsado precisamente en el minuto 90+6 del último encuentro del máximo torneo europeo contra el conjunto portugués, con derrota madridista por 4-2 en Lisboa, por el colegiado italiano Davide Massa.

En sus resoluciones, que recogen las decisiones disciplinarias adoptadas por la UEFA entre el 30 de enero y el 4 de febrero, también informa de sendas multas de 40 mil euros (unos 361 mil 840 quetzales) tanto al Real Madrid como al Benfica por retraso en el inicio del encuentro, así como sus entrenadores, José Mourinho y Álvaro Arbeloa, han sido advertidos por ese hecho.

Asimismo, el Comité de Ética, Control y Disciplina ha impuesto una multa de 60 mil euros (542 mil 760 quetzales) al Galatasaray, por el lanzamiento de objetos y el encendido de bengalas en el encuentro contra el Manchester City en el estadio Etihad.

Rodrygo se había disculpado con la afición tras la expulsión ante Benfica - RR. SS.

Números de Rodrygo con el Real Madrid 

En esta temporada, el futbolista brasileño Rodrygo Goes ha tenido un inicio más discreto en cuanto a goles, pero contribuye con asistencias y minutos jugados. A continuación, el resumen numérico de la temporada 2025-2026.  

  • Partidos jugados: 26 (todas competiciones)
  • Goles: 3
  • Asistencias: 4
  • Minutos jugados: mil 71
  • En La Liga: 18 partidos, un gol, tres asistencias
  • En Champions League: 5 partidos, un gol, una asistencia

Rodrygo es conocido por sus goles decisivos en Champions (como hat-trick debut en 2019 o remontadas históricas en 2022), aunque en esta campaña su rol ha variado con la competencia en el ataque.

Real Madrid cae ante el Benfica y deberá jugar repechaje en la Champions

Benfica venció 4-2 al Real Madrid en un partido intenso en Lisboa, un gol inesperado del portero Anatoli Trubin en el último minuto sentenció a los merengues.

*Información EFE.

