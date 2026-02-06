 Clasificatoria Sub-17 de Honduras sufre modificación
Deportes

Clasificatoria Sub-17 de Honduras sufre modificación de última hora

La ausencia de Surinam ha cambiado el panorama en Honduras, sede del grupo H.

Selección de Surinam (con fines ilustrativos)
Selección de Surinam (con fines ilustrativos) / FOTO: Concacaf

Esta semana arrancaron las Clasificatorias Masculinas Sub-17 Concacaf 2026, las cuales se realizan en varios países: Trinidad y Tobago (grupo A), Panamá (B), Guatemala (C y F), Costa Rica (D y G), San Vicente y las Granadienas (E) y Honduras (H), pero en territorio hondureño la ausencia de Surinam a última hora ha cambiado el panorama de la clasificatoria a la Copa del Mundo de la FIFA Sub-17 Catar 2026.

Resulta que, a pocas horas del inicio de la Clasificatoria en Honduras, se dio a conocer que, la selección de Surinam tuvo una serie de problemas administrativos que terminaron en una desorganización total, que terminó por disolver al grupo, que no hizo el viaje a suelo hondureño.

Varios futbolistas de Surinam habrían abandonado la concentración por situaciones vinculadas a serios problemas internos durante la preparación del equipo para enfrentar este Premundial de Concacaf.

La falta de claridad oficial en un primer momento aumentó la confusión y encendió las alarmas dentro de la organización del torneo juvenil, que anoche esperaba el arribo de los surinameses, pero que al final no se dio.

Sub-17 de Guatemala triunfa ante Antigua y Barbuda

Los guatemaltecos vuelven a las acciones el próximo sábado ante Granada, y cierran el martes ante Haití.

Postura de Surinam

La Federación Surinamesa de Futbol (SVB) emitió un comunicado asumiendo plena responsabilidad por lo ocurrido. La entidad reconoció que, debido a un error administrativo, siete jugadores no fueron registrados correctamente ante la Concacaf, lo que los dejó inelegibles para disputar los partidos de clasificación al Mundial Sub-17.

La SVB ofreció disculpas públicas a los jugadores afectados, a sus familias y a la sociedad surinamesa, detallando que, aunque se planteó una alternativa para que los futbolistas viajaran como parte de la delegación, el número de jugadores disponibles resultó insuficiente para competir. Ante este escenario, se gestionó el retorno de los jugadores a los Países Bajos.

Ante la ausencia de Surinam, ahora la cuadrangular se reduce a una triangular con las selecciones de Honduras (anfitriona), Bermudas y Guyana, dejando las puertas abiertas a una hipotética clasificación de los hondureños a la próxima Copa del Mundo de la FIFA Sub-17.

Con la salida Surinam, el calendario de juegos queda así:

No. Partido  Fecha
1 Bermudas-Guyana  Viernes, 6 de febrero a las 16:00 horas
2 Guyana-Honduras  Domingo, 8 de febrero a las 20:00 horas
3 Honduras-Bermudas Miércoles, 11 de febrero a las 19:00 horas

