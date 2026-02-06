 Concacaf revela formato de Eliminatorias para Mundial 2030
Deportes

Concacaf revela formato de Eliminatorias para Mundial 2030

Las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2030 se jugarán en tres rondas y un Play-In, con fases de eliminación directa y grupos para definir hasta siete clasificados.


Seleccionados guatemaltecos en su entrada en el partido ante Panamá - Alex Meoño
Seleccionados guatemaltecos en su entrada en el partido ante Panamá / FOTO: Alex Meoño

Concacaf ya definió el camino que deberán recorrer sus selecciones rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2030, dentro del calendario oficial de competiciones masculinas que abarcará el periodo de 2026 a 2030. Este nuevo ciclo mantendrá la presencia constante de la Liga de Naciones y la Copa Oro, pero tendrá como eje central un formato renovado de eliminatorias mundialistas, diseñado para ofrecer mayor competitividad y oportunidades a las 35 asociaciones miembro afiliadas a la FIFA. El objetivo es claro: ordenar el acceso a un Mundial de 48 equipos y elevar el nivel del fútbol de selecciones en la región.

Las Clasificatorias Concacaf para el Mundial 2030 se disputarán en tres rondas principales y un Play-In adicional. La Primera Ronda contará con 22 selecciones ubicadas entre los puestos 14 y 35 del Ranking FIFA. Estas se enfrentarán en 11 llaves de eliminación directa, a partidos de ida y vuelta, donde el equipo mejor posicionado jugará ante el de menor ranking. Los encuentros se celebrarán durante la primera mitad de la ventana FIFA de septiembre-octubre de 2027, y los once ganadores avanzarán a la siguiente fase.

El formato de Concacaf para el Mundial 2030

La Segunda Ronda marcará el inicio de la fase de grupos y reunirá a 24 selecciones: los once clasificados de la ronda anterior y las trece mejores asociaciones de Concacaf según el Ranking FIFA. Esta etapa se jugará entre septiembre y noviembre de 2027, así como en marzo de 2028. Los equipos serán distribuidos en seis grupos de cuatro, con un formato de todos contra todos, a ida y vuelta. Cada selección disputará seis partidos, tres como local y tres como visitante. Al finalizar esta fase, los seis líderes de grupo y los seis segundos lugares asegurarán su presencia en la Ronda Final.

La Ronda Final, programada para junio de 2028 y septiembre-octubre de 2029, contará con 12 selecciones divididas en tres grupos de cuatro. El formato se mantendrá con partidos de ida y vuelta, garantizando seis encuentros por equipo. Al término de esta etapa, los tres ganadores de grupo y los tres segundos lugares obtendrán de forma directa su boleto a la Copa Mundial de la FIFA 2030. Además, los dos mejores terceros lugares avanzarán a una nueva instancia decisiva: el Play-In de Concacaf.

El Play-In se disputará en noviembre de 2029 y enfrentará a los dos mejores terceros lugares de la Ronda Final en una serie de ida y vuelta. El ganador del marcador global representará a Concacaf en el Repechaje Intercontinental de la FIFA, manteniendo viva la posibilidad de un séptimo cupo para la región. De esta manera, Concacaf podría clasificar hasta siete selecciones al Mundial 2030, consolidando un formato competitivo, extenso y alineado con la nueva estructura del fútbol internacional.

