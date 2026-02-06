Resultado de Guatemala Sub-17 deja contentos a seleccionados

La Selección Sub-17 de Guatemala, que dirige el uruguayo Willy Coito Olivera derrotó a Antigua y Barbuda 2-0, con goles de Patrick Arana y Jeffrey Interiano, en el debut de la Clasificatoria Masculina Sub-17 Concacaf 2026 (grupo C), torneo que clasificará al ganador del grupo a la Copa del Mundo Sub-17 de la FIFA Catar 2026.
Al finalizar su partido, los jugadores conversaron con los medios guatemaltecos y dieron sus impresiones referentes al triunfo, el cual pudo haber sido con un mejor marcador, pero tanto fallo en la primera parte evitó que fuese una goleada de escándalo, situación que los compromete en el resto del camino eliminatorio de cara al duelo ante los haitianos, combinado con el cual se estaría jugando el pase al Mundial Sub-17 Catar 2026.
Patrick Arana, del F. C. Montreal de Canadá, y autor del 1-0 parcial, dijo esto: "La verdad muy contento porque es un buen paso y un buen salto que damos para sumar puntos y estar más cerca de nuestro sueño que es ir al Mundial".
Añadió: "Intentamos abrir el arco tirando desde afuera, porque si intentábamos meternos hasta el arco, ellos se iban a tirara para atrás y se cerrarían los espacios. Al final, dejábamos a tres en defensas para no recibir gol".
Por su parte, Jeffrey Interiano, del N. C. City, quien colocó el definitivo 2-0, expresó: "Primero que nada, gracias a Dios por el gol. Estoy orgulloso con el equipo porque sabíamos lo que veníamos a hacer".
El juvenil contó que había soñado que anoche metería gol y así fue, una situación que emocionalmente le ayudará para encarar al segundo rival, la selección de Granada.
Pelea dura ante Haití
La Selección de Guatemala Sub-17 ganó 2-0 ante Antigua y Barbuda, mientras que su rival a vencer, Haití, se despachó con la cuchara grande ante Granada al derrotarlos 5-1, situación que deja a los haitianos con una muy buena diferencia de gol (+4) frente a los +2 de Guatemala.
La segunda jornada de las Clasificatorias será fundamental, ya que Guatemala deberá buscar golear a Granada para llegar con buenas opciones al duelo definitivo ante Haití, donde habrá un boleto al Mundial Sub-17 en juego.
Por el momento, y con la dinámica mostrada por las selecciones ayer, tanto Guatemala como Haití podrían llegar a 6 puntos el sábado y todo dependería de la diferencia de gol para saber si con un empate ante ellos, Guatemala podría clasificar a la Copa del Mundo de la FIFA 2026 a nivel Sub-17.