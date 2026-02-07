 Arbeloa habló en la previa del Valencia vs. Real Madrid
Deportes

Arbeloa habló en la previa del Valencia vs. Real Madrid

Álvaro Arbeloa defendió su planificación antes del Valencia-Real Madrid y fue claro ante las críticas: "Nuestra planificación responde a que los jugadores lleguen en las mejores condiciones".

Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid - EFE
Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid / FOTO: Agencia EFE

Álvaro Arbeloa compareció ante los medios en la previa del Valencia-Real Madrid para defender con firmeza su gestión del grupo y despejar cualquier duda sobre su planificación. El técnico blanco salió al paso de las críticas recibidas tras conceder dos días libres a la plantilla, lunes y martes, en una semana sin competición intersemanal. Lejos de mostrarse dubitativo, Arbeloa dejó claro que su método tiene una base clara: llegar en las mejores condiciones posibles al compromiso en Mestalla.

El entrenador explicó que su decisión se enmarca en una visión global del rendimiento, recordando que en los 20 días anteriores apenas habían tenido descanso. "Nuestra planificación responde siempre a que los jugadores lleguen en las mejores condiciones a los partidos y lo voy a seguir haciendo igual", afirmó. En ese sentido, subrayó el peso del apartado físico y la importancia de Antonio Pintus en el cuerpo técnico, destacando que la gestión de cargas es clave para sostener el nivel competitivo del equipo.

Partido clave para Arbeloa y el Real Madrid

Arbeloa también valoró la relevancia de estas dos semanas sin partidos entre semana, una oportunidad poco habitual para profundizar en aspectos tácticos y físicos. Aunque evitó cuantificar el margen de mejora, sí dejó clara la ambición del cuerpo técnico: "Nuestra motivación es máxima para sacar el mayor rendimiento a los jugadores", señaló, apuntando a una planificación basada en test y trabajo específico para optimizar el estado del plantel.

En otro orden de cosas, el técnico fue tajante al ser preguntado sobre posibles conversaciones con el club tras el encuentro ante el Rayo Vallecano, especialmente por decisiones como ubicar a Fede Valverde y Eduardo Camavinga como laterales. "No", respondió de forma rotunda, antes de añadir que tiene a todos los jugadores a su disposición y que los utilizará "de la forma más conveniente para ganar el partido", priorizando siempre el mejor once para cada contexto.

Por último, Arbeloa se refirió a la situación de Rodrygo Goes, quien estará fuera unos diez días por una tendinosis en el isquiotibial derecho y, además, fue sancionado con dos partidos en la Liga de Campeones. Sobre la expulsión del brasileño, comentó que "ya mostró su arrepentimiento" y que "sabe que se equivocó". En cuanto a la lesión, fue claro: "Intentaremos recuperarle en las mejores condiciones posibles, le necesitamos al 100% por todo lo que nos puede dar", concluyó, evidenciando la importancia del atacante en los planes del equipo.

Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid - Agencia EFE

