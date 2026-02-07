 Fallece Terrance Gore, 3 veces campeón de la Serie Mundial
Fallece Terrance Gore, tres veces campeón de la Serie Mundial

Terrance Gore falleció a los 34 años luego de sufrir complicaciones médicas durante un procedimiento quirúrgico, según informó su familia.

Fallece Terrance Gore, tres veces campeón de la Serie Mundial - RR.SS.
Fallece Terrance Gore, tres veces campeón de la Serie Mundial / FOTO: RR.SS.

El béisbol profesional atraviesa un momento de profunda tristeza tras confirmarse el fallecimiento del exjugador de Grandes Ligas Terrance Gore, quien murió a los 34 años. Reconocido por su extraordinaria velocidad en las bases, Gore construyó una carrera singular en el deporte, convirtiéndose en un elemento clave para distintos equipos, especialmente durante la postemporada.

Originario de Macon, Georgia, Gore llegó a las Grandes Ligas luego de ser seleccionado por los Reales de Kansas City en el draft de 2011. Debutó en 2014 y rápidamente destacó por su capacidad para cambiar el ritmo de los encuentros gracias a su explosividad al correr. Aunque su presencia como bateador fue limitada, su aporte táctico fue altamente valorado por entrenadores y compañeros.

Terrance Gore, tres veces campeón de la Serie Mundial

Durante su paso por Kansas City, Gore participó en campañas históricas para la franquicia, incluyendo las Series Mundiales de 2014 y 2015. Su velocidad fue determinante en varios momentos decisivos, contribuyendo a que los Reales conquistaran el título en 2015, uno de los logros más importantes de su carrera profesional.

Posteriormente, el jugador formó parte de otros equipos que alcanzaron la gloria en la MLB, como los Dodgers de Los Ángeles en 2020 y los Bravos de Atlanta en 2021. De esta manera, Gore consiguió tres anillos de Serie Mundial, un logro que refleja su valor dentro de los rosters a pesar de desempeñar un rol especializado.

La noticia de su fallecimiento, difundida por su familia, ha provocado una ola de mensajes de condolencias dentro del mundo del béisbol. Terrance Gore será recordado como un jugador que demostró que la velocidad, la disciplina y el compromiso también pueden marcar la diferencia en el diamante.

