Portero de Aurora, Liborio Sánchez sufre intento de asalto

Mediante sus redes sociales, el Aurora F. C., el tercer mejor equipo de Guatemala, dio a conocer que su guardameta, el mexicano Liborio Sánchez sufrió un intento de asalto, donde salió lastimado y ante esa situación no pudo estar en el duelo de este sábado ante Deportivo Achuapa.
"Muestro jugador Liborio Sánchez, portero del club, sufrió un golpe producto de un intento de asalto. Debido a esta situación, no estará disponible para el partido de hoy frente al Deportivo Achuapa", señaló Aurora en el parte médico que se compartió en sus redes sociales.
El parte médico añade: "Su tiempo de recuperación quedará sujeto a su evaluación médica".
Aurora también aprovecha lo ocurrido para enviar un mensaje en contra de la violencia que se vive en el país. "Como institución, nos oponemos firmemente a cualquier acto de violencia y reiteramos nuestro respaldo total a nuestro jugadore. Estamos con vos, Libo", aseveró el Aurora F. C.
Ante la ausencia de Liborio Sánchez, el portero de Aurora ante Achuapa fue Diego José Navas.
Aurora vs. Achuapa
En el estadio Winston Pineda Gudiel, el Aurora visitó al Deportivo Achuapa como parte de la continuidad de la fecha 5 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional.
El técnico de los "Aurinegros", Saúl Phillip, se vio en la necesidad de colocar a Diego José Navas ante lo ocurrido con Liborio Sánchez.
El partido está 1-0 tras el primer tiempo (se actualizará la nota con el resultado final).