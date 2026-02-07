 Resultado Barcelona vs. Mallorca - Jornada 23 LaLiga
Deportes

Barcelona se afianza en la cima de LaLiga con goleada al Mallorca

Lewandowski, Lamine Yamal y Marc Bernal marcaron en la victoria 3-0 del Barça ante el Mallorca, un triunfo que afianza a los culés como líderes del campeonato español.

Compartir:
Celebración de Robert Lewandowski ante el Mallorca - EFE
Celebración de Robert Lewandowski ante el Mallorca / FOTO: Agencia EFE

El FC Barcelona volvió a imponer su autoridad en LaLiga y sumó una nueva victoria que le permite mantenerse como líder del campeonato. En esta ocasión, los culés recibieron al Mallorca en el Spotify Camp Nou y se llevaron un sólido triunfo por 3-0, en un partido que terminó reflejando la superioridad blaugrana. Los goles de Robert Lewandowski, Lamine Yamal y Marc Bernal sellaron una noche tranquila para el conjunto local.

Aunque el marcador final fue amplio, el inicio del encuentro tuvo momentos de incertidumbre para el Barça. El Mallorca mostró valentía, tomó la iniciativa y generó algunas llegadas que pusieron a prueba la concentración defensiva de los locales. Sin embargo, con el paso de los minutos, el equipo catalán fue asentándose en el campo y encontró la ventaja al minuto 28, cuando Lewandowski aprovechó una jugada llena de rebotes en el área para definir con precisión y poner el 1-0.

Barcelona fue ampliamente superior en el segundo tiempo

En la segunda mitad, el Barcelona controló el ritmo del partido y amplió la diferencia con acciones de calidad individual. Al minuto 61, Lamine Yamal sacó un potente disparo desde larga distancia que sorprendió al portero visitante tras un extraño efecto del balón. Ya en el tramo final, al minuto 82, Marc Bernal culminó una gran acción de contragolpe para marcar el tercer gol y celebrar así su primera anotación con el primer equipo, en una noche especial para el joven mediocampista.

Gracias a esta victoria, el Barça alcanzó los 58 puntos y se afianza en lo más alto de la tabla, con una ventaja de cuatro unidades sobre el Real Madrid, que este domingo deberá enfrentar una complicada visita al Valencia en Mestalla.

Ahora, el conjunto blaugrana deberá cambiar de enfoque y pensar en la Copa del Rey, ya que este jueves viajará a la capital española para medirse al Atlético de Madrid en la semifinal de ida, con el objetivo de defender el título que conquistó en la pasada edición del torneo.

Foto embed
Partido entre Barcelona y Mallorca por LaLiga española - Agencia EFE

Posiciones

Standings provided by Sofascore

En Portada

Fotos: Caravana del Zorro 2026 inicia su recorrido en la 65 ediciónt
Nacionales

Fotos: Caravana del Zorro 2026 inicia su recorrido en la 65 edición

07:35 AM, Feb 07
Sergio Chumil completa la primera etapa del Tour de Ománt
Deportes

Sergio Chumil completa la primera etapa del Tour de Omán

07:30 AM, Feb 07
Trump impone arancel del 25 % a países que compren bienes de Iránt
Internacionales

Trump impone arancel del 25 % a países que compren bienes de Irán

07:41 AM, Feb 07
El FC Barcelona se desvincula de la Superligat
Deportes

El FC Barcelona se desvincula de la Superliga

06:49 AM, Feb 07

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaPNCReal MadridEstados UnidosSeguridadEE.UU.Donald Trumpredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

IA Entretenimiento ,Instagram
Tecnología

Alerta Ciberseguridad 2026: La IA potencia nuevas estafas en eventos y contenidos digitales

Super Mario Galaxy ,Instagram
Gaming

Tráiler de Super Mario Galaxy desvela a Yoshi y su crucial papel en la expansión galáctica de Mario

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos