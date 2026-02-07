Resultado Barcelona vs. Mallorca - Jornada 23 LaLiga

El FC Barcelona volvió a imponer su autoridad en LaLiga y sumó una nueva victoria que le permite mantenerse como líder del campeonato. En esta ocasión, los culés recibieron al Mallorca en el Spotify Camp Nou y se llevaron un sólido triunfo por 3-0, en un partido que terminó reflejando la superioridad blaugrana. Los goles de Robert Lewandowski, Lamine Yamal y Marc Bernal sellaron una noche tranquila para el conjunto local.
Aunque el marcador final fue amplio, el inicio del encuentro tuvo momentos de incertidumbre para el Barça. El Mallorca mostró valentía, tomó la iniciativa y generó algunas llegadas que pusieron a prueba la concentración defensiva de los locales. Sin embargo, con el paso de los minutos, el equipo catalán fue asentándose en el campo y encontró la ventaja al minuto 28, cuando Lewandowski aprovechó una jugada llena de rebotes en el área para definir con precisión y poner el 1-0.
Barcelona fue ampliamente superior en el segundo tiempo
En la segunda mitad, el Barcelona controló el ritmo del partido y amplió la diferencia con acciones de calidad individual. Al minuto 61, Lamine Yamal sacó un potente disparo desde larga distancia que sorprendió al portero visitante tras un extraño efecto del balón. Ya en el tramo final, al minuto 82, Marc Bernal culminó una gran acción de contragolpe para marcar el tercer gol y celebrar así su primera anotación con el primer equipo, en una noche especial para el joven mediocampista.
Gracias a esta victoria, el Barça alcanzó los 58 puntos y se afianza en lo más alto de la tabla, con una ventaja de cuatro unidades sobre el Real Madrid, que este domingo deberá enfrentar una complicada visita al Valencia en Mestalla.
Ahora, el conjunto blaugrana deberá cambiar de enfoque y pensar en la Copa del Rey, ya que este jueves viajará a la capital española para medirse al Atlético de Madrid en la semifinal de ida, con el objetivo de defender el título que conquistó en la pasada edición del torneo.