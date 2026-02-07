 Sergio Chumil completa la primera etapa del Tour de Omán
Deportes

Sergio Chumil completa la primera etapa del Tour de Omán

El guatemalteco Sergio Chumil arrancó el Tour de Omán sin perder tiempo, entrando con el grupo principal y colocándose en la posición 39 de la primera etapa.

Sergio Chumil durante el Tour de Omán 2026 - Burgos BH
Sergio Chumil durante el Tour de Omán 2026 / FOTO: Burgos BH

Este sábado dio inicio una nueva edición del Tour de Omán, una de las competencias por etapas más atractivas del calendario asiático, y Guatemala tuvo presencia en el pelotón internacional gracias a Sergio Chumil. El ciclista nacional compite por tercer año consecutivo como profesional y lo hace defendiendo los colores del Team Burgos Burpellet BH, una escuadra española que ha sido clave en su desarrollo dentro del ciclismo de alto rendimiento.

La primera etapa se resolvió en un final rápido, donde el colombiano Sebastián Molano, del UAE Team Emirates XRG, se quedó con la victoria tras cruzar la línea de meta con un tiempo de 04h 24’ 54’’. Chumil, por su parte, completó una sólida jornada al ingresar en el pelotón principal, registrando exactamente el mismo tiempo que el ganador de la etapa y ubicándose en la posición 39, un resultado que le permite mantenerse bien colocado de cara a las siguientes jornadas.

Lo que viene para Sergio Chumil

Para el pedalista guatemalteco, esta actuación representa un inicio positivo en una carrera exigente, caracterizada por sus recorridos largos, el calor y el viento, factores que suelen marcar diferencias a lo largo de la semana. El Tour de Omán es una prueba reconocida por combinar etapas para velocistas con finales en ascenso, lo que la convierte en un escenario ideal para que los ciclistas demuestren resistencia, táctica y capacidad de adaptación.

Fundado en 2010, el Tour de Omán se ha consolidado como una vitrina importante para el ciclismo internacional, atrayendo año tras año a equipos de primer nivel y a figuras destacadas del pelotón mundial. La acción continuará este domingo 8 de febrero, cuando se dispute la segunda etapa, con un recorrido de 191,4 kilómetros entre Al Rustaq Fort y Yitti Hills, donde se espera una jornada más selectiva y nuevas oportunidades para que Sergio Chumil siga acumulando experiencia y protagonismo en una de las vueltas más emblemáticas de la región.

