Jugador brasileño sufrió una convulsión en pleno partido

La sexta jornada del Campeonato Carioca quedó profundamente marcada por un episodio que generó alarma y conmoción en el estadio Maracaná. El mediocampista brasileño Alexandre Souza, jugador de Sampaio Corrêa, sufrió una convulsión en pleno terreno de juego durante el partido ante Flamengo, lo que obligó a detener el encuentro apenas a los ocho minutos del primer tiempo. El incidente provocó una reacción inmediata de futbolistas, cuerpos médicos y aficionados, que observaron con angustia la escena.
El momento fue impactante: Souza corría sin oposición cuando, de manera repentina, se desplomó sobre el césped. El personal médico ingresó con urgencia al campo y el jugador fue retirado en camilla para ser trasladado en ambulancia al hospital Quinta D’Or, en Río de Janeiro. Posteriormente, el club informó que el futbolista estaba consciente al abandonar el estadio, aunque presentó una nueva convulsión ya en el centro médico, donde quedó bajo observación.
El estado de salud del jugador brasileño
La transmisión televisiva reflejó la gravedad de la situación. En medio del silencio del estadio, los relatos describieron la desesperación y el nerviosismo que se apoderaron del ambiente. Compañeros de ambos equipos rodearon al jugador, solicitaron asistencia inmediata y, mientras aguardaban la ambulancia, realizaron una oración colectiva. El público, incluido el de Flamengo, despidió a Souza con aplausos respetuosos, en una muestra de solidaridad que trascendió la rivalidad deportiva.
Horas más tarde, Sampaio Corrêa comunicó que los primeros exámenes descartaron problemas cardíacos o neurológicos, aunque Alexandre Souza permanecerá internado al menos 24 horas para completar estudios complementarios. El propio futbolista utilizó sus redes sociales para llevar tranquilidad, agradeciendo los mensajes de apoyo y asegurando que el peor susto ya había pasado, además de mostrarse confiado en su regreso a las canchas.
La situación reavivó la atención sobre la historia de superación del mediocampista, quien en 2024 sufrió un grave accidente de motocicleta que puso en riesgo su movilidad. Su regreso al fútbol profesional ya era considerado un logro notable, y el episodio vivido en el Maracaná volvió a poner el foco en su salud y fortaleza mental. Más allá del resultado deportivo, la imagen de un estadio entero unido por la vida de un jugador quedará como una de las postales más fuertes del fútbol brasileño reciente.