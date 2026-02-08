 Jugador brasileño sufrió una convulsión en pleno partido
Deportes

Jugador brasileño sufrió una convulsión en pleno partido

El momento se dio en el partido entre Flamengo y Sampaio Correa, correspondiente a la sexta jornada del Campeonato Carioca.

Compartir:
Jugador brasileño sufrió una convulsión en pleno partido - Flamengo TV
Jugador brasileño sufrió una convulsión en pleno partido / FOTO: Flamengo TV

La sexta jornada del Campeonato Carioca quedó profundamente marcada por un episodio que generó alarma y conmoción en el estadio Maracaná. El mediocampista brasileño Alexandre Souza, jugador de Sampaio Corrêa, sufrió una convulsión en pleno terreno de juego durante el partido ante Flamengo, lo que obligó a detener el encuentro apenas a los ocho minutos del primer tiempo. El incidente provocó una reacción inmediata de futbolistas, cuerpos médicos y aficionados, que observaron con angustia la escena.

El momento fue impactante: Souza corría sin oposición cuando, de manera repentina, se desplomó sobre el césped. El personal médico ingresó con urgencia al campo y el jugador fue retirado en camilla para ser trasladado en ambulancia al hospital Quinta D’Or, en Río de Janeiro. Posteriormente, el club informó que el futbolista estaba consciente al abandonar el estadio, aunque presentó una nueva convulsión ya en el centro médico, donde quedó bajo observación.

El estado de salud del jugador brasileño

La transmisión televisiva reflejó la gravedad de la situación. En medio del silencio del estadio, los relatos describieron la desesperación y el nerviosismo que se apoderaron del ambiente. Compañeros de ambos equipos rodearon al jugador, solicitaron asistencia inmediata y, mientras aguardaban la ambulancia, realizaron una oración colectiva. El público, incluido el de Flamengo, despidió a Souza con aplausos respetuosos, en una muestra de solidaridad que trascendió la rivalidad deportiva.

Horas más tarde, Sampaio Corrêa comunicó que los primeros exámenes descartaron problemas cardíacos o neurológicos, aunque Alexandre Souza permanecerá internado al menos 24 horas para completar estudios complementarios. El propio futbolista utilizó sus redes sociales para llevar tranquilidad, agradeciendo los mensajes de apoyo y asegurando que el peor susto ya había pasado, además de mostrarse confiado en su regreso a las canchas.

La situación reavivó la atención sobre la historia de superación del mediocampista, quien en 2024 sufrió un grave accidente de motocicleta que puso en riesgo su movilidad. Su regreso al fútbol profesional ya era considerado un logro notable, y el episodio vivido en el Maracaná volvió a poner el foco en su salud y fortaleza mental. Más allá del resultado deportivo, la imagen de un estadio entero unido por la vida de un jugador quedará como una de las postales más fuertes del fútbol brasileño reciente.

En Portada

Guatemala derrota a Granada y queda a un empate del Mundial Sub-17t
Deportes

Guatemala derrota a Granada y queda a un empate del Mundial Sub-17

09:59 PM, Feb 07
Operativo militar revela cementerio clandestino en zona 3 capitalinat
Nacionales

Operativo militar revela cementerio clandestino en zona 3 capitalina

06:41 PM, Feb 07
Surgen nuevos detalles de los incidentes violentos en Huehuetenangot
Nacionales

Surgen nuevos detalles de los incidentes violentos en Huehuetenango

05:18 PM, Feb 07
Fallece Brad Arnold, vocalista y fundador de 3 Doors Downt
Farándula

Fallece Brad Arnold, vocalista y fundador de 3 Doors Down

05:04 PM, Feb 07

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalPNCReal MadridNoticias de GuatemalaSeguridadEstados UnidosEE.UU.redes socialesLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

IA Entretenimiento ,Instagram
Tecnología

Alerta Ciberseguridad 2026: La IA potencia nuevas estafas en eventos y contenidos digitales

Super Mario Galaxy ,Instagram
Gaming

Tráiler de Super Mario Galaxy desvela a Yoshi y su crucial papel en la expansión galáctica de Mario

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos