 Monterrey y Xelajú caen previo a enfrentarse en Concacaf
Deportes

Monterrey y Xelajú sufren derrotas previo a enfrentarse en Concachampions

Los 'Rayados' cayeron ante el América, mientras que los 'Superchivos' perdieron ante Guastatoya en condición de visita.

Compartir:
Partido entre Monterrey y Xelajú en el estadio Cementos Progreso - Alex Meoño
Partido entre Monterrey y Xelajú en el estadio Cementos Progreso / FOTO: Alex Meoño

Monterrey y Xelajú MC llegarán a su decisivo compromiso de este miércoles por la vuelta de la primera ronda de la Concachampions 2026 con sensaciones similares, luego de un fin de semana poco alentador para ambos. Los dos clubes, que se juegan el pase a la siguiente fase del torneo internacional, sufrieron derrotas en sus respectivas ligas, resultados que obligan a ajustar detalles y recuperar confianza de cara a un duelo que promete intensidad y dramatismo.

En el caso de Monterrey, los Rayados cayeron por la mínima diferencia ante el América en el Estadio Azulcrema. El conjunto regiomontano mostró orden y competitividad durante gran parte del encuentro, pero un tanto de Alejandro Zendejas fue suficiente para que las Águilas se quedaran con los tres puntos. La derrota dejó a Monterrey con la necesidad de mejorar su contundencia ofensiva, un aspecto clave pensando en el choque ante Xelajú.

Xelajú no pudo ante Guastatoya

Por su parte, Xelajú MC también sufrió un revés como visitante en la Liga Nacional de Guatemala. Los Superchivos perdieron 1-0 frente al Deportivo Guastatoya en un partido cerrado y disputado, que se definió en el tramo final gracias a un gol de Víctor Armas. El resultado fue un golpe para el conjunto altense, que ahora deberá mostrar carácter y eficacia si quiere dar la sorpresa en territorio mexicano.

En el duelo de ida entre Xelajú y Monterrey, el marcador terminó 1-1, con goles de Joffré Escobar para los guatemaltecos y de Jesús "Tecatito" Corona para los Rayados en los últimos instantes del partido. El valor del gol de visitante añade un ingrediente extra a la eliminatoria: Xelajú necesita ganar o empatar con dos o más goles para avanzar, mientras que a Monterrey le basta un empate sin goles o cualquier triunfo. Un nuevo 1-1 llevaría la serie a la prórroga, en un escenario que anticipa una noche cargada de tensión y emociones.

Foto embed
Golazo de Jesús Corona para el empate en el partido entre Xelajú y Monterrey - Alex Meoño

En Portada

Guatemala derrota a Granada y queda a un empate del Mundial Sub-17t
Deportes

Guatemala derrota a Granada y queda a un empate del Mundial Sub-17

09:59 PM, Feb 07
Operativo militar revela cementerio clandestino en zona 3 capitalinat
Nacionales

Operativo militar revela cementerio clandestino en zona 3 capitalina

06:41 PM, Feb 07
Surgen nuevos detalles de los incidentes violentos en Huehuetenangot
Nacionales

Surgen nuevos detalles de los incidentes violentos en Huehuetenango

05:18 PM, Feb 07
Fallece Brad Arnold, vocalista y fundador de 3 Doors Downt
Farándula

Fallece Brad Arnold, vocalista y fundador de 3 Doors Down

05:04 PM, Feb 07

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalPNCReal MadridNoticias de GuatemalaSeguridadEstados UnidosEE.UU.redes socialesLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

IA Entretenimiento ,Instagram
Tecnología

Alerta Ciberseguridad 2026: La IA potencia nuevas estafas en eventos y contenidos digitales

Super Mario Galaxy ,Instagram
Gaming

Tráiler de Super Mario Galaxy desvela a Yoshi y su crucial papel en la expansión galáctica de Mario

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos