Monterrey y Xelajú caen previo a enfrentarse en Concacaf

Monterrey y Xelajú MC llegarán a su decisivo compromiso de este miércoles por la vuelta de la primera ronda de la Concachampions 2026 con sensaciones similares, luego de un fin de semana poco alentador para ambos. Los dos clubes, que se juegan el pase a la siguiente fase del torneo internacional, sufrieron derrotas en sus respectivas ligas, resultados que obligan a ajustar detalles y recuperar confianza de cara a un duelo que promete intensidad y dramatismo.
En el caso de Monterrey, los Rayados cayeron por la mínima diferencia ante el América en el Estadio Azulcrema. El conjunto regiomontano mostró orden y competitividad durante gran parte del encuentro, pero un tanto de Alejandro Zendejas fue suficiente para que las Águilas se quedaran con los tres puntos. La derrota dejó a Monterrey con la necesidad de mejorar su contundencia ofensiva, un aspecto clave pensando en el choque ante Xelajú.
Xelajú no pudo ante Guastatoya
Por su parte, Xelajú MC también sufrió un revés como visitante en la Liga Nacional de Guatemala. Los Superchivos perdieron 1-0 frente al Deportivo Guastatoya en un partido cerrado y disputado, que se definió en el tramo final gracias a un gol de Víctor Armas. El resultado fue un golpe para el conjunto altense, que ahora deberá mostrar carácter y eficacia si quiere dar la sorpresa en territorio mexicano.
En el duelo de ida entre Xelajú y Monterrey, el marcador terminó 1-1, con goles de Joffré Escobar para los guatemaltecos y de Jesús "Tecatito" Corona para los Rayados en los últimos instantes del partido. El valor del gol de visitante añade un ingrediente extra a la eliminatoria: Xelajú necesita ganar o empatar con dos o más goles para avanzar, mientras que a Monterrey le basta un empate sin goles o cualquier triunfo. Un nuevo 1-1 llevaría la serie a la prórroga, en un escenario que anticipa una noche cargada de tensión y emociones.