Resultado Valencia vs. Real Madrid - Jornada 23 LaLiga

Mestalla vistió sus mejores galas para albergar uno de los duelos más atractivos de la jornada 23 del campeonato español: Valencia contra Real Madrid. El conjunto merengue llegaba a este compromiso con la obligación clara de sumar los tres puntos para no perderle la pista al liderato, en un escenario históricamente exigente y ante un rival que suele crecerse como local.
El partido no destacó por el brillo futbolístico del Real Madrid, pero sí por su orden y compromiso defensivo. En un contexto marcado por las numerosas bajas, el equipo blanco supo resistir los intentos del Valencia y fue eficaz en el momento clave. Con actuaciones discretas en ataque de Gonzalo García y Kylian Mbappé, el protagonismo terminó recayendo en el lateral izquierdo Álvaro Carreras, quien al minuto 65 aprovechó una jugada llena de rebotes para definir con gran habilidad y marcar el primer gol del encuentro, ya sobre el minuto 90, Mbappé, que no tuvo su mejor partido, anotaría el 0-2 definitivo gracias a un gran contraataque.
Real Madrid sigue a la caza del Barça
Esta victoria resulta vital para las aspiraciones del Real Madrid, que alcanzó las 57 unidades y se mantiene muy cerca del FC Barcelona, actual líder del campeonato con 58 puntos tras 23 jornadas disputadas. La pelea por la cima sigue al rojo vivo y cada punto comienza a tener un peso determinante en la recta decisiva de la temporada.
El conjunto merengue volverá a la actividad el próximo sábado 14 de febrero, cuando reciba en el Estadio Santiago Bernabéu a una Real Sociedad que atraviesa un buen momento. Un factor a considerar es que el equipo vasco tendrá compromiso a mitad de semana en la Copa del Rey, situación que podría representar una ligera ventaja para el Madrid en la preparación y el desgaste físico de su rival.