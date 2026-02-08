 Resultado Valencia vs. Real Madrid - Jornada 23 LaLiga
Deportes

El Madrid sobrevive en Mestalla y sigue a la caza del liderato

El equipo merengue se llevó una importante victoria ante el Valencia gracias a los goles de Carreras y Mbappé, ambos en el segundo tiempo.

Compartir:
Celebración del Real Madrid ante el Valencia en Mestalla - EFE
Celebración del Real Madrid ante el Valencia en Mestalla / FOTO: Agencia EFE

Mestalla vistió sus mejores galas para albergar uno de los duelos más atractivos de la jornada 23 del campeonato español: Valencia contra Real Madrid. El conjunto merengue llegaba a este compromiso con la obligación clara de sumar los tres puntos para no perderle la pista al liderato, en un escenario históricamente exigente y ante un rival que suele crecerse como local.

El partido no destacó por el brillo futbolístico del Real Madrid, pero sí por su orden y compromiso defensivo. En un contexto marcado por las numerosas bajas, el equipo blanco supo resistir los intentos del Valencia y fue eficaz en el momento clave. Con actuaciones discretas en ataque de Gonzalo García y Kylian Mbappé, el protagonismo terminó recayendo en el lateral izquierdo Álvaro Carreras, quien al minuto 65 aprovechó una jugada llena de rebotes para definir con gran habilidad y marcar el primer gol del encuentro, ya sobre el minuto 90, Mbappé, que no tuvo su mejor partido, anotaría el 0-2 definitivo gracias a un gran contraataque.

Real Madrid sigue a la caza del Barça

Esta victoria resulta vital para las aspiraciones del Real Madrid, que alcanzó las 57 unidades y se mantiene muy cerca del FC Barcelona, actual líder del campeonato con 58 puntos tras 23 jornadas disputadas. La pelea por la cima sigue al rojo vivo y cada punto comienza a tener un peso determinante en la recta decisiva de la temporada.

El conjunto merengue volverá a la actividad el próximo sábado 14 de febrero, cuando reciba en el Estadio Santiago Bernabéu a una Real Sociedad que atraviesa un buen momento. Un factor a considerar es que el equipo vasco tendrá compromiso a mitad de semana en la Copa del Rey, situación que podría representar una ligera ventaja para el Madrid en la preparación y el desgaste físico de su rival.

Foto embed
Partido entre Valencia y Real Madrid en Mestalla - Agencia EFE

Posiciones

Standings provided by Sofascore

En Portada

Fotos: Arévalo confirma traslado de reos a nuevas celdas en la Granja Penal Canadát
Nacionales

Fotos: Arévalo confirma traslado de reos a nuevas celdas en la Granja Penal Canadá

11:26 AM, Feb 08
Zelenski denuncia ataques rusos con 2 mil drones y 1 mil 200 bombas guiadas en una semanat
Internacionales

Zelenski denuncia ataques rusos con 2 mil drones y 1 mil 200 bombas guiadas en una semana

10:47 AM, Feb 08
Monterrey y Xelajú sufren derrotas previo a enfrentarse en Concachampionst
Deportes

Monterrey y Xelajú sufren derrotas previo a enfrentarse en Concachampions

07:24 AM, Feb 08
Actor que participó en la serie Narcos se casó en Guatemalat
Farándula

Actor que participó en la serie Narcos se casó en Guatemala

09:34 AM, Feb 08

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalPNCReal MadridNoticias de GuatemalaSeguridadEstados UnidosEE.UU.redes socialesSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

IA Entretenimiento ,Instagram
Tecnología

Alerta Ciberseguridad 2026: La IA potencia nuevas estafas en eventos y contenidos digitales

Super Mario Galaxy ,Instagram
Gaming

Tráiler de Super Mario Galaxy desvela a Yoshi y su crucial papel en la expansión galáctica de Mario

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos