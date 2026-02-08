Sergio Chumil destaca en la segunda etapa del Tour de Omán

El ciclismo guatemalteco volvió a decir presente en el Tour de Omán gracias a la destacada actuación de Sergio Chumil, quien compite con el equipo Burgos Burpellet BH. Este domingo 8 de febrero se disputó la segunda etapa de la prueba asiática, con un exigente recorrido de 191.4 kilómetros entre Al Rustaq Fort y Yitti Hills. En una jornada marcada por el calor y un trazado selectivo, el pedalista nacional logró mantenerse firme dentro del grupo principal, confirmando su buen momento en una de las carreras más importantes del calendario internacional de inicio de temporada.
La victoria de etapa fue para el francés Baptiste Veistroffer, del equipo Lotto-Intermarché, quien se impuso en solitario con un tiempo de 4:22:43 tras un ataque decisivo en los kilómetros finales. Por su parte, Sergio Chumil firmó una sólida presentación al cruzar la meta en la posición 24, siendo el mejor clasificado de su escuadra. El guatemalteco ingresó en el grupo principal, a solo 17 segundos del vencedor, mostrando regularidad y fortaleza frente a corredores de alto nivel competitivo.
Sergio Chumil peleando por los primeros lugares
Gracias a este desempeño, Chumil también destaca en la clasificación general, donde ocupa el puesto 19, nuevamente como el mejor hombre del Burgos Burpellet BH. El ciclista nacional se encuentra a 31 segundos del líder de la carrera, el propio Veistroffer, manteniéndose bien posicionado de cara a las etapas de montaña que suelen ser determinantes en el Tour de Omán. Su consistencia lo mantiene con opciones de seguir escalando posiciones conforme avance la competencia.
El Tour de Omán es una prueba relativamente joven, creada en 2010, pero que rápidamente se consolidó como una cita clave del calendario internacional gracias a su exigente recorrido y a la participación de equipos WorldTour y ProTeam.
Sus etapas suelen combinar largas distancias, carreteras expuestas al viento y finales en ascenso que ponen a prueba a los escaladores y corredores completos. La tercera etapa se disputará sobre 191.3 kilómetros, desde Samail "Al Fayhaa Resthouse" hasta Misfat Al Abriyeen (Eastern Mountain), un trazado que promete nuevas oportunidades para que Sergio Chumil continúe dejando en alto el nombre de Guatemala en el ciclismo internacional.