Barcelona convoca elecciones tras la renuncia de Laporta

La dimisión de Joan Laporta como presidente del FC Barcelona responde a una exigencia estatutaria y no a una crisis institucional. Tal y como recoge el artículo 42.f de los Estatutos del club, cualquier presidente que desee presentarse a unas nuevas elecciones debe renunciar previamente a su cargo. Con ese objetivo, Laporta formalizó su salida en la reunión ordinaria de la Junta Directiva celebrada este lunes, en la que también se hizo pública la convocatoria electoral para el próximo 15 de marzo.
La renuncia del mandatario azulgrana se produce, por tanto, como un paso necesario para concurrir nuevamente a la presidencia y buscar la revalidación de su proyecto. En este contexto, Laporta apuesta por someter su gestión al veredicto de los socios, en un momento clave para el club tanto a nivel deportivo como institucional. La convocatoria de elecciones abre así un nuevo escenario político dentro del barcelonismo.
Joan Laporta buscará ser reelecto como presidente del Barça
Junto al presidente, varios miembros de la actual junta también han dejado sus cargos para poder participar en el proceso electoral. Entre ellos destacan la vicepresidenta del Área Institucional, Elena Fort, y el vicepresidente del Área Social, Antonio Escudero, además de otros directivos relevantes. Estas dimisiones responden a la misma lógica estatutaria y confirman que el núcleo duro del actual gobierno del club pretende seguir vinculado al futuro inmediato de la entidad.
Tras estas salidas, la Junta Directiva continuará ejerciendo sus funciones hasta el final del mandato, previsto para el 30 de junio, aunque con una nueva composición. Rafael Yuste asume la presidencia en funciones, acompañado por Josep Cubells como vicepresidente y secretario, y Alfons Castro como tesorero, junto a otros directivos. Esta estructura garantizará la estabilidad institucional del club durante el periodo electoral.
En paralelo, el FC Barcelona ha detallado el calendario de los comicios, que se celebrarán sin voto por correo y con cinco puntos de votación física repartidos entre Cataluña y Andorra. El proceso incluye la exposición y validación del censo, la recogida de avales, la proclamación de candidaturas y una campaña electoral que se desarrollará entre el 6 y el 13 de marzo, antes de la jornada de reflexión.
Más allá de Laporta, otros aspirantes ya han anunciado su intención de competir por la presidencia, como Víctor Font, Xavi Vilajoana y Marc Ciria. Todos ellos deberán cumplir con los estrictos requisitos establecidos por el club. De este modo, la dimisión de Laporta no solo marca el inicio formal del proceso electoral, sino que activa una carrera decisiva para definir el rumbo del FC Barcelona en los próximos años.