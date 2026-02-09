John Sutcliffe se conmueve tras el show de de Bad Bunny

El show de medio tiempo protagonizado por Bad Bunny dejó una huella que fue más allá de la música y el espectáculo. Durante la transmisión en vivo, el reportero de cancha de ESPN, John Sutcliffe, se mostró visiblemente conmovido hasta las lágrimas, protagonizando uno de los momentos más emotivos de la jornada. Con la voz entrecortada, el periodista expresó un sentir compartido por millones de latinos: "Como mexicoamericano se vale tener una lágrima en el ojo, sin importar de qué país de Latinoamérica seas, sentirte orgulloso de que Benito le cantó en español a la fiesta más importante de los americanos".
La reacción de Sutcliffe no ocurrió en el vacío. El contexto social y político que atraviesan los latinos en Estados Unidos, marcado por tensiones migratorias, discursos divisivos y actos violentos contra esta comunidad, dio un peso aún mayor al mensaje del artista puertorriqueño. En ese escenario, la presencia del español y de la cultura latina en uno de los eventos más vistos del país fue interpretada como un acto de reivindicación y orgullo colectivo.
Las lágrimas de John Sutcliffe tras el show de Bad Bunny
Con más de tres décadas de trayectoria y más de 30 Super Bowls cubiertos, Sutcliffe reconoció que pocas veces había experimentado algo similar en su carrera profesional. Hijo de madre estadounidense, el periodista destacó el valor simbólico del espectáculo y el mensaje de unidad que transmitió Bad Bunny: "El mensaje que mandó Bad Bunny, te guste o no su música, con amor, con cultura, con cariño, en un mundo que de repente todos se están peleando, reconocer a Lady Gaga y Ricky Martin que participaron en un show especial", comentó para ESPN.
El impacto del show fue inmediato y contundente. El medio tiempo se convirtió en el tema central de conversaciones en reuniones familiares y en redes sociales, donde incluso quienes no se consideran seguidores del cantante reconocieron la fuerza del mensaje. Más allá de gustos musicales, el espectáculo fue valorado como un momento histórico que celebró la diversidad, la identidad latina y el poder de la cultura en un escenario global.