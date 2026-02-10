Cámaras captan el asesinato de un exfutbolista argentino

El fútbol argentino se encuentra de luto tras el trágico asesinato de Lucas Ignacio Pires, exfutbolista del Club Almirante Brown, quien perdió la vida luego de una violenta pelea ocurrida en el partido bonaerense de La Matanza. Pires, que defendió la camiseta del "Mirasol" entre 2015 y 2016, fue atacado con una botella de vidrio rota en un episodio que conmocionó tanto al ámbito deportivo como a la comunidad local.
Según información difundida por Infobae, el principal sospechoso del homicidio era uno de sus propios hermanos, quien permanecía prófugo hasta que se entregó a las autoridades este martes. Las cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones del lugar del hecho han sido clave para la investigación, ya que registraron el momento del ataque y comprobaron que su hermano fue el autor del siniestro, un dato que agrava aún más la dimensión del caso.
Luto en el futbol argentino
Tras el enfrentamiento, Lucas Pires fue trasladado de urgencia a un hospital cercano, donde el personal médico intentó salvarle la vida. Sin embargo, debido a la gravedad de la herida provocada por el arma cortante, el exjugador falleció horas después, generando una profunda consternación entre allegados, excompañeros y aficionados al fútbol.
Este martes 10 de febrero, se entregó Marcos, hermano de Lucas Pires y responsable del atentado. En declaraciones, el hermano del exjugador de Almirante Brown, reconoció que tuvieron "una pelea", sabía que estaba "todo filmado", y agarró la botella como "defensa", pero no lo quiso "matar".
En tanto, el Club Almirante Brown expresó su pesar a través de las redes sociales con un mensaje de condolencias, acompañando en este doloroso momento a la familia y seres queridos de Lucas Pires.