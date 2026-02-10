 Previa Monterrey vs. Xelajú - Ronda 1 Concachampions 2026
Deportes

Monterrey y Xelajú definen este miércoles su destino en la Concachampions

El 1-1 en la ida dejó la serie abierta, pero el gol de visitante favorece a Monterrey. En suelo mexicano, Xelajú está obligado a marcar para aspirar a un resultado positivo.

Partido entre Xelajú MC y Monterrey en el Estadio Cementos Progreso - Concacaf
Partido entre Xelajú MC y Monterrey en el Estadio Cementos Progreso / FOTO: Concacaf

Los Rayados de Monterrey recibirán este miércoles al Xelajú MC con la misión clara de imponer su jerarquía, ganar en casa y sellar su clasificación a los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf. El conjunto mexicano, que cuenta en sus filas con el español Sergio Canales, llega como amplio favorito por historia, plantel y localía, en un duelo que promete intensidad desde el primer minuto en el estadio BBVA.

El partido de ida, disputado la semana pasada en la Ciudad de Guatemala, dejó un empate 1-1 que mantiene la serie abierta. Xelajú sorprendió al adelantarse en el marcador con un gol de Joffre Escobar al minuto 83, pero Monterrey reaccionó en los instantes finales y logró la igualdad gracias a Jesús "Tecatito" Corona, un tanto que hoy representa una ventaja clave por el criterio de gol de visitante. Ese desenlace dejó sensaciones encontradas: ilusión para los guatemaltecos y alivio para los regios.

Monterrey buscará aprovechar su localía ante Xelajú

Con cinco títulos de Concacaf desde 2011, Monterrey se ha consolidado como el equipo más dominante de la región en los últimos 15 años, un estatus que buscará respaldar con un once sólido en todas sus líneas. Jugadores como el colombiano John Stefan Medina, los mediocampistas Sergio Canales y Lucas Ocampos, así como el delantero montenegrino Uros Đurđević, serán fundamentales en el esquema del técnico español Domènec Torrent. Aunque el equipo presume el segundo mejor ataque del Clausura mexicano, su novena posición en la liga lo obliga a encontrar regularidad y resultados.

Xelajú, por su parte, llega sin presión y con argumentos propios. El equipo dirigido por el mexicano Roberto Hernández ocupa el sexto lugar en la liga guatemalteca y destaca por tener la mejor defensa del torneo, una fortaleza que intentará sostener ante uno de los ataques más potentes de la región, eso si, vienen de una dura derrota el pasado fin de semana ante Guastatoya.

Motivado tras el empate en la ida, el estratega ha sido claro en su mensaje: ningún rival es invencible. Con esa convicción, el cuadro quetzalteco buscará dar el golpe en territorio mexicano y seguir escribiendo su historia en la Concacaf.

