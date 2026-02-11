Cristiano Ronaldo sigue sin jugar con el Al Nassr

El Al Nassr dio un paso importante este miércoles en los octavos de final de la Liga de Campeones al imponerse por 0-1 al Arkadag en Turkmenistán, en el duelo de ida. Sin embargo, el triunfo llegó nuevamente sin la presencia de Cristiano Ronaldo, quien continúa sin sumar minutos con el conjunto saudí. A pesar de la ausencia de su máxima estrella y de otras figuras destacadas, el equipo logró sostener la ventaja y encaminar la eliminatoria de cara al partido de vuelta.
El delantero portugués no fue convocado para este compromiso internacional, al igual que otros nombres de peso como Joao Félix, Marcelo Brozovic, Íñigo Martínez, Kingsley Coman y Sadio Mané. Todos ellos permanecieron en Riad entrenando con normalidad, según mostraron las imágenes difundidas por el club en sus plataformas oficiales. La decisión de no contar con estas figuras responde a un contexto particular que ha rodeado al equipo en los últimos días.
Cristiano Ronaldo habría puesto fin a su protesta
De acuerdo con el diario portugués A Bola, Cristiano Ronaldo se había ausentado en los compromisos recientes como parte de una protesta relacionada con el supuesto trato favorable hacia el Al Hilal por parte del Fondo de Inversión Pública, organismo que administra varios clubes del país. Esta situación generó diversas especulaciones sobre el futuro inmediato del astro luso y su compromiso con la institución, aunque el propio entorno del jugador habría aclarado que su postura tenía un carácter temporal.
Según la misma publicación, Ronaldo ya habría puesto fin a su periodo de inconformidad y está plenamente reintegrado a la dinámica del equipo. Su regreso a la competencia estaría previsto para el próximo sábado, cuando el Al Nassr visite al Al Fateh por la Saudi Pro League. De confirmarse su participación, el capitán portugués volvería a liderar al conjunto de Riad en un momento clave de la temporada, tanto en el ámbito local como internacional.