 Cristiano Ronaldo sigue sin jugar con el Al Nassr
Deportes

Cristiano Ronaldo sigue sin jugar con el Al Nassr

El futbolista portugués retomaría la competencia este fin de semana, luego de poner fin a su protesta contra el Fondo de Inversión Saudí.

Compartir:
Cristiano Ronaldo en la fase de calentamiento previo a un partido del Al Nassr - instagram @cristiano
Cristiano Ronaldo en la fase de calentamiento previo a un partido del Al Nassr / FOTO: instagram @cristiano

El Al Nassr dio un paso importante este miércoles en los octavos de final de la Liga de Campeones al imponerse por 0-1 al Arkadag en Turkmenistán, en el duelo de ida. Sin embargo, el triunfo llegó nuevamente sin la presencia de Cristiano Ronaldo, quien continúa sin sumar minutos con el conjunto saudí. A pesar de la ausencia de su máxima estrella y de otras figuras destacadas, el equipo logró sostener la ventaja y encaminar la eliminatoria de cara al partido de vuelta.

El delantero portugués no fue convocado para este compromiso internacional, al igual que otros nombres de peso como Joao Félix, Marcelo Brozovic, Íñigo Martínez, Kingsley Coman y Sadio Mané. Todos ellos permanecieron en Riad entrenando con normalidad, según mostraron las imágenes difundidas por el club en sus plataformas oficiales. La decisión de no contar con estas figuras responde a un contexto particular que ha rodeado al equipo en los últimos días.

Cristiano Ronaldo habría puesto fin a su protesta

De acuerdo con el diario portugués A Bola, Cristiano Ronaldo se había ausentado en los compromisos recientes como parte de una protesta relacionada con el supuesto trato favorable hacia el Al Hilal por parte del Fondo de Inversión Pública, organismo que administra varios clubes del país. Esta situación generó diversas especulaciones sobre el futuro inmediato del astro luso y su compromiso con la institución, aunque el propio entorno del jugador habría aclarado que su postura tenía un carácter temporal.

Según la misma publicación, Ronaldo ya habría puesto fin a su periodo de inconformidad y está plenamente reintegrado a la dinámica del equipo. Su regreso a la competencia estaría previsto para el próximo sábado, cuando el Al Nassr visite al Al Fateh por la Saudi Pro League. De confirmarse su participación, el capitán portugués volvería a liderar al conjunto de Riad en un momento clave de la temporada, tanto en el ámbito local como internacional.

Foto embed
Cristiano Ronaldo en el partido entre Al-Nassr y Al-Ahli - Al-Nassr

En Portada

Arévalo destaca resultados de megaoperativo en cárcel y expone fuertes medidas para aislar a el Lobo t
Nacionales

Arévalo destaca resultados de "megaoperativo" en cárcel y expone fuertes medidas para aislar a "el Lobo"

09:00 AM, Feb 11
La Superliga impulsada por Florentino Pérez llega a su fint
Deportes

La Superliga impulsada por Florentino Pérez llega a su fin

08:27 AM, Feb 11
Congreso aprueba distribución de Comisiones Ordinarias de Trabajot
Nacionales

Congreso aprueba distribución de Comisiones Ordinarias de Trabajo

08:25 AM, Feb 11
Brendan Fraser y Rachel Weisz regresan: se confirma la fecha de La momia 4t
Farándula

Brendan Fraser y Rachel Weisz regresan: se confirma la fecha de "La momia 4"

06:30 AM, Feb 11

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaPNCSeguridadReal MadridEstados Unidosredes socialesSuper BowlEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos