Casco con fotos de deportistas ucranianos muertos

La decisión del COI de expulsar de los Juegos de Milán Cortina al atleta ucraniano de skeleton Vladyslav Heraskevych, abanderado de su país, por utilizar un casco con fotografías de deportistas asesinados por Rusia, es la última de las polémicas surgidas en los Juegos Olímpicos de Invierno.
El atleta, readmitido por el COI tras la controversia, aunque sin poder competir es la enésima muestra de que las normas olímpicas sobre neutralidad política, el dopaje y la conducta de los atletas siguen siendo fuente constante de debate y sanciones, con decisiones que en muchos casos han marcado la historia del olimpismo moderno.
Esta es una relación de los casos más destacados.
Estocolmo 1912
El atleta estadounidense Jim Thorpe ganó el oro olímpico en pentatlón y decatlón. Fue descalificado y obligado a devolver las medallas por haber jugado al béisbol de forma profesional con anterioridad. El caso fue polémico porque las reglas del ‘amateurismo’ eliminaron entonces a un gran deportista. El COI le restituyó sus títulos en 1983, décadas después de su fallecimiento.
Seúl 1988
El atleta canadiense Ben Johnson fue despojado de la medalla de oro en 100 metros por dar positivo por esteroides. Fue suspendido en uno de los escándalos de dopaje más sonados en la historia del atletismo.
Sídney 2000
En los Paralímpicos, el equipo español de baloncesto para discapacitados intelectuales fue descalificado al descubrirse que muchos jugadores -diez de doce- no tenían discapacidad. Sus medallas fueron retiradas y hubo sanciones a la federación. Aquel caso reveló una de las trampas más graves en la historia paralímpica.
Londres 2012
La Federación Internacional de Gimnasia de Corea del Norte suspendió a la federación norcoreana en 2010 por falsificar la edad de sus gimnastas, lo que impidió su participación en los Juegos de Londres 2012.
La carrera de 1500 metros femenino fue una de las más adulteradas de la historia. Se observaron múltiples dopajes y varias medallistas fueron descalificadas y apartadas de sus títulos.
París 2024
Se registraron varios episodios polémicos. La refugiada afgana Manizha Talash fue descalificada por mostrar una capa con el mensaje "Free Afghan Woman". El yudoca serbio Nemanja Majdov fue sancionado por santiguarse antes de competir. Además, el paralímpico español Yassine Ouhdadi perdió su oro tras ser sancionado tres años por dopaje.
Milán Cortina 2026
El ucraniano Vladyslav Heraskevych fue descalificado de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 por negarse a retirar un casco con imágenes de atletas ucranianos muertos en la guerra, considerado simbología política según las reglas olímpicas. La decisión puso en el centro del debate el alcance de la neutralidad política en competiciones deportivas.
*Información EFE.