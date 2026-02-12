 Primera División tras sexta fecha del Clausura 2026
Deportes

Así va la Primera División tras la sexta fecha del Clausura 2026

Huehuetecos y Carchá, que están a dos puntos del descenso, son los que están encabezando los grupos A y B, respectivamente, de este segunda parte de la temporada.

Huehetecos cayó por primera vez en el Clausura 2026, pero es líder del grupo A
Huehetecos cayó por primera vez en el Clausura 2026, pero es líder del grupo A / FOTO: Huehuetecos F. C.

El miércoles se desarrolló la sexta fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga de Futbol Primera División de Guatemala, donde destacan la competitividad del grupo A, el cual es liderado por Huehuetecos, pero seguido muy de cerca por un total de cuatro equipos. Por su parte, el grupo B es comandado con paso firmo por el Carchá.

En el grupo A, el marcador que predominó fue el 2-1. Todos los partidos terminaron con dicho resultado, en cuatro, los favorecidos fueron los locales y en uno el visitante. 

San Pedro se impuso a Chichicasteco, Nueva Concepción a Juventud Copalera, Aguacatán a Gomerano y Suchitepéquez a Huehuetecos, y en la única victoria de visitante, Coatepeque ganó en Quiché al representativo local.

En el grupo B, los resultados fueron los siguientes: Carchá 1-0 AFF Guatemala, Nueva Santa Rosa 1-0 a Iztapa, Chimaltenango 2-1 a Ipala, Sant Lucía 2-1 a San Benito y Sacachispas goleó 3-0 a Chiquimula.

Tablas de posiciones del Clausura 2026

En el grupo A, el líder en solitario es Huehuetecos F. C., pese a su derrota ante Suchitepéquez. El conjunto de Huehuetenango suma 11 puntos en 6 partidos jugados. Anoche cayó por primera vez en el Clausura 2026.   

Coatepeque, Nueva Concepción, Chichicastenango y San Pedro están por detrás de Huehuetecos con 10 puntos cada club. En el sexto lugar se ubica Gomerano con 9 puntos, es decir, a dos unidades del liderato, haciendo una competencia muy cerrada entre el primero y sexto lugar. Incluso, los puestos siete y ocho, están a un triunfo de darle alcance al representativo fronterizo con México.

Por su parte, el grupo B muestra así a los clubes: Primer lugar el Deportivo Carchá con 11 puntos y en segundo puesto a AFF Guatemala también con 11 unidades. La diferencia de gol es mejor para los de las Verapaces.

Chiquimulilla es tercero con 10 puntos, Santa Lucía es cuarto con 9 unidades e Iztapa es quinto con 8 enteros.

San Benito, sexto; Sacachispas, séptimo; e Ipala, octavo; llevan 7 unidades cada uno.

En el grupo A, Chichicasteco ocupa el último lugar de la temporada con 27 puntos y está en zona del descenso; su rival más cercano es Huehuetecos con 29 unidades. Y en el B, Chimaltenango es último con 16 unidades, a dos de Carchá.

Este fin de semana se desarrollará la séptima fecha del Clausura 2026 de la Liga Nacional.

