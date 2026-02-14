Barcelona envía una carta a la Federación por el arbitraje

El FC Barcelona ha elevado este sábado 14 de febrero una queja formal ante la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por lo que considera una reiterada falta de criterio homogéneo en las decisiones arbitrales a lo largo de la temporada. La carta, dirigida al presidente del organismo, al responsable del Comité Técnico de Árbitros (CTA), al encargado del VAR y al director de la Asesoría Jurídica, expone una profunda preocupación por decisiones que, según el club azulgrana, afectan directamente a la equidad y a la integridad de la competición.
En el documento, la entidad catalana denuncia una falta de coherencia en el criterio disciplinario aplicado en distintos encuentros. Señala que ante acciones de naturaleza idéntica se han adoptado decisiones dispares, especialmente en lo relativo a amonestaciones y expulsiones, lo que genera la percepción de una doble vara de medir incompatible con los principios de igualdad, equidad y seguridad jurídica que deben regir el campeonato. Asimismo, el club pone de manifiesto criterios contradictorios en la interpretación de las manos dentro del área, incluso en partidos dirigidos por los mismos colegiados, una situación que —a su juicio— refuerza la sensación de arbitrariedad y reduce la previsibilidad en la aplicación del reglamento.
El Barcelona señala "errores arbitrales"
El Barcelona también advierte sobre la acumulación de errores arbitrales que considera relevantes y, en varios casos, determinantes en el desarrollo de la temporada. Más allá de acciones puntuales, sostiene que la reiteración de fallos en decisiones clave ha perjudicado sus intereses deportivos y ha contribuido a una creciente desconfianza en el sistema. En esta línea, expresa dudas razonables sobre el uso y la correcta aplicación del VAR, especialmente en decisiones milimétricas que no han estado acompañadas de explicaciones técnicas concluyentes. El club cuestiona además la falta de transparencia en la gestión y publicación de los audios del videoarbitraje, al considerar que su difusión íntegra, exista o no revisión a pie de campo, sería una medida esencial de claridad y pedagogía arbitral.
Otro de los aspectos señalados es la ausencia de un criterio claro y homogéneo a la hora de enviar a los árbitros a revisar jugadas en el monitor, lo que, según la entidad blaugrana, incrementa la percepción de inseguridad y desigualdad en la toma de decisiones. Pese a la firmeza del escrito, el club subraya que su iniciativa no pretende cuestionar la profesionalidad del colectivo arbitral, sino reclamar una revisión urgente de los criterios aplicados con el objetivo de garantizar la uniformidad en las decisiones, la igualdad de trato entre clubes y la credibilidad y el prestigio de las competiciones.
Finalmente, el FC Barcelona propone la creación de un código disciplinario específico para el colectivo arbitral que contemple consecuencias públicas y transparentes en casos de errores graves o negligencias, con la intención de reforzar la confianza en el sistema. Según la entidad, esta propuesta no responde únicamente a la defensa de sus propios intereses, sino que busca contribuir al buen funcionamiento global del campeonato y al beneficio de todos los clubes, evitando que situaciones similares se repitan en el futuro. El comunicado concluye con una declaración contundente: "El FC Barcelona exige que sus peticiones sean analizadas con la máxima seriedad y que se adopten medidas concretas para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro".