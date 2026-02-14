 Marquense confirma brote de salmonela en el equipo
Deportes

Marquense confirma brote de salmonela en plantilla y cuerpo técnico

El club informó que varios jugadores y miembros del cuerpo técnico contrajeron salmonela tras el partido en Mazatenango ante Comunicaciones, y anunció acciones legales para esclarecer lo ocurrido.

Deportivo Marquense no logró ganar en casa ante el bicampeón nacional
Deportivo Marquense no logró ganar en casa ante el bicampeón nacional / FOTO: Diego José Vásquez

El Club Deportivo Marquense emitió un comunicado para informar a su afición, patrocinadores y socios sobre una situación que afectó directamente a su plantilla tras el encuentro correspondiente a la quinta jornada del Torneo Clausura 2026. El partido, disputado en condición de visitante frente a Comunicaciones en Mazatenango, dejó no solo un resultado adverso en el marcador, sino también consecuencias médicas que encendieron las alarmas dentro de la institución occidental.

Según detalló el club, días después del compromiso varios jugadores y miembros del cuerpo técnico comenzaron a presentar síntomas como diarrea frecuente, fiebre, dolor abdominal, náuseas, vómitos y malestar general. Tras realizar los exámenes de laboratorio pertinentes, el cuerpo médico confirmó que se trató de una infección por salmonela. La situación obligó a activar protocolos médicos inmediatos para estabilizar la salud del grupo y evitar complicaciones mayores.

Once titular del Deportivo Marquense - Emisoras Unidas San Marcos

Marquense indica que tomará acciones legales

En el comunicado se explicó que, previo al encuentro, el plantel consumió alimentos en un restaurante de Mazatenango, establecimiento que fue contratado por la institución. Ante la confirmación del diagnóstico, se presume que los alimentos pudieron haber estado en condiciones inadecuadas. Por ello, la dirigencia anunció el inicio de los procesos legales y administrativos correspondientes ante las autoridades competentes, con el fin de esclarecer lo sucedido y determinar responsabilidades.

Es importante resaltar que en lugar de viajar un día antes, como suele ser habitual en desplazamientos largos, el club decidió emprender ruta el mismo día del partido desde San Marcos hacia la ciudad de Mazatenango. Este trayecto, que implica varias horas por carretera, representó un desgaste adicional para los jugadores, quienes llegaron con menor margen de recuperación y preparación previa al compromiso.

La combinación entre el desgaste físico por el viaje y los posteriores problemas de salud conformó un escenario complejo para el plantel. En lo estrictamente deportivo, Marquense terminó cayendo 2-1 ante Comunicaciones, en un duelo clave en la lucha por salvar la categoría, donde los 'Leones' ocupan el último lugar de la tabla acumulada.

Finalmente, el club transmitió un mensaje de tranquilidad al asegurar que la salud de los jugadores y del cuerpo técnico se encuentra estable y bajo supervisión médica. Asimismo, reiteró su compromiso de mantener informada a la afición a través de sus canales oficiales

