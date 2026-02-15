 Andrea Álvarez anota en el triunfo del Sevilla
Deportes

Andrea Álvarez anota en el triunfo del Sevilla

El Sevilla se impuso 0-4 al RC Deportivo y Andrea Álvarez fue la encargada de sentenciar el encuentro.

Compartir:
Andrea Álvarez anota su gol ante el Deportivo de la Coruña - Sevilla FC
Andrea Álvarez anota su gol ante el Deportivo de la Coruña / FOTO: Sevilla FC

La futbolista guatemalteca Andrea Álvarez volvió a celebrar un gol después de atravesar una racha complicada. Tras siete partidos sin anotar en todas las competencias y luego de superar una lesión que la mantuvo alejada de las canchas, Álvarez se reencontró con el gol en la contundente victoria 0-4 del Sevilla FC frente al RC Deportivo. La anotación no solo selló el marcador, sino que también significó un impulso anímico para la delantera nacional.

La guatemalteca ingresó al terreno de juego en el minuto 76 y no tardó en dejar su huella en el partido. Cuando el reloj marcaba el 89, Álvarez sorprendió con un disparo desde mediacancha que tomó desprevenida a la guardameta rival, quien no logró controlar el balón. El esférico terminó en el fondo de la red para decretar el definitivo 0-4, desatando la celebración del conjunto andaluz y confirmando el impacto inmediato de la atacante.

Los números de Andrea Álvarez

La temporada no ha sido sencilla para Andrea Álvarez. Aunque inició con buen ritmo en el primer tramo del campeonato, una lesión frenó su continuidad y la obligó a perder su puesto en el once titular. Sin embargo, con trabajo constante y determinación, ha ido recuperando minutos y confianza dentro del esquema del equipo, demostrando que está lista para volver a ser determinante en momentos clave.

En lo que va de la campaña, Álvarez suma cinco goles y dos asistencias en todas las competencias con el Sevilla. Esta es su primera temporada con el club andaluz, al que llegó tras un exitoso paso por el SD Eibar, donde fue una de las figuras durante tres años. Su reciente anotación no solo refuerza su aporte ofensivo, sino que también confirma que la delantera guatemalteca está lista para seguir dejando huella en el fútbol español.

En Portada

Guatemala registró 2 mil 312 denuncias por robo de vehículos en 2025, la mayoría en la capitalt
Nacionales

Guatemala registró 2 mil 312 denuncias por robo de vehículos en 2025, la mayoría en la capital

07:18 AM, Feb 15
Viviana Aroche impone nuevo récord centroamericano en media maratónt
Deportes

Viviana Aroche impone nuevo récord centroamericano en media maratón

07:17 AM, Feb 15
Dos muertos y siete desaparecidos tras accidente de lancha en el río Amazonast
Internacionales

Dos muertos y siete desaparecidos tras accidente de lancha en el río Amazonas

08:54 AM, Feb 15
Carlos Peña sorprende al anunciar que será papá por tercera vezt
Farándula

Carlos Peña sorprende al anunciar que será papá por tercera vez

07:22 AM, Feb 15

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaSeguridadPNCSuper Bowlredes socialesEstados UnidosSeguridad vialEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos