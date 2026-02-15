Andrea Álvarez anota en el triunfo del Sevilla

La futbolista guatemalteca Andrea Álvarez volvió a celebrar un gol después de atravesar una racha complicada. Tras siete partidos sin anotar en todas las competencias y luego de superar una lesión que la mantuvo alejada de las canchas, Álvarez se reencontró con el gol en la contundente victoria 0-4 del Sevilla FC frente al RC Deportivo. La anotación no solo selló el marcador, sino que también significó un impulso anímico para la delantera nacional.
La guatemalteca ingresó al terreno de juego en el minuto 76 y no tardó en dejar su huella en el partido. Cuando el reloj marcaba el 89, Álvarez sorprendió con un disparo desde mediacancha que tomó desprevenida a la guardameta rival, quien no logró controlar el balón. El esférico terminó en el fondo de la red para decretar el definitivo 0-4, desatando la celebración del conjunto andaluz y confirmando el impacto inmediato de la atacante.
Los números de Andrea Álvarez
La temporada no ha sido sencilla para Andrea Álvarez. Aunque inició con buen ritmo en el primer tramo del campeonato, una lesión frenó su continuidad y la obligó a perder su puesto en el once titular. Sin embargo, con trabajo constante y determinación, ha ido recuperando minutos y confianza dentro del esquema del equipo, demostrando que está lista para volver a ser determinante en momentos clave.
En lo que va de la campaña, Álvarez suma cinco goles y dos asistencias en todas las competencias con el Sevilla. Esta es su primera temporada con el club andaluz, al que llegó tras un exitoso paso por el SD Eibar, donde fue una de las figuras durante tres años. Su reciente anotación no solo refuerza su aporte ofensivo, sino que también confirma que la delantera guatemalteca está lista para seguir dejando huella en el fútbol español.