Flick revela una "conversación positiva" con los árbitros

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, compareció ante los medios tras el encuentro disputado en el Metropolitano y se refirió con claridad a la conversación que mantuvo con el equipo arbitral. El técnico explicó que decidió acudir personalmente al vestuario para dialogar sobre algunas acciones del partido. "Llamé a la puerta, y pudimos conversar tranquilamente. Fue una charla positiva. Aun así, lo más importante es centrarse en el equipo y en lo que ocurre sobre el terreno de juego. Sentía que debía hablar con ellos y agradezco que me dieran la oportunidad. Fue algo bueno", expresó con serenidad.
Lejos de alimentar polémicas, el entrenador alemán dejó claro que su prioridad no es señalar responsables externos, sino fortalecer el rendimiento colectivo. "Para mí lo principal es centrarme en el equipo y en todo aquello que podemos controlar: la manera de jugar, la mentalidad y cómo mejorar sobre el campo. Lo demás no es algo que me preocupe demasiado, aunque haya situaciones que no resulten agradables. Fui a hablar con el árbitro en su vestuario y la comunicación fue buena; lo que se dijo se queda ahí. Fue un paso positivo, pero en ningún caso la derrota fue culpa suya", añadió, subrayando que la autocrítica debe prevalecer sobre cualquier otra consideración.
Flick se centra en el partido de este lunes ante el Girona
Además, Flick analizó el desarrollo del partido y reconoció el mérito del rival, el Atlético de Madrid, dirigido por Diego Simeone. "El Atlético afrontó el partido como si fuera de Champions y nosotros no tuvimos la actitud adecuada, ellos sí estuvieron más intensos y con mejor dinámica. Estoy satisfecho con lo que he visto hoy en el equipo, aunque lo importante será comprobarlo mañana. Se puede perder contra el Atlético, pero hay que seguir adelante", afirmó, reconociendo la intensidad y el compromiso mostrados por el conjunto rojiblanco.
Finalmente, el técnico insistió en que las derrotas forman parte natural del fútbol y que lo verdaderamente determinante es la reacción posterior. "Las derrotas forman parte del fútbol, lo clave es cómo reaccionas después, y eso es lo que quiero ver en el próximo partido", concluyó. Con este mensaje, Flick envió una señal de responsabilidad y enfoque interno, dejando claro que el futuro del equipo dependerá de su capacidad para aprender, corregir y competir con mayor determinación en los próximos desafíos.