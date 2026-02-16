Mourinho advierte del peligro de enfrentar al Madrid

En la antesala del esperado cruce entre Benfica y Real Madrid por los playoffs de la Champions League, José Mourinho volvió a acaparar los reflectores con declaraciones cargadas de simbolismo y respeto competitivo. El técnico portugués, fiel a su estilo directo, destacó la magnitud histórica del conjunto blanco y advirtió a sus dirigidos sobre el desafío que implica enfrentarlo. Para Mourinho, el Real Madrid no solo representa a un rival más, sino a una institución con un peso europeo que condiciona cualquier eliminatoria.
Durante la conferencia de prensa, el entrenador subrayó el carácter competitivo del equipo madrileño, especialmente en escenarios de máxima exigencia. "Jugaremos la primera parte con cabeza, ambición y confianza. Sabemos lo que les hicimos a los reyes de la Champions League... están heridos. Y un rey herido es peligroso", afirmó. Con esa metáfora, Mourinho dejó claro que, aunque el Madrid pueda llegar tras algunos tropiezos recientes, su ADN competitivo lo convierte en un adversario todavía más temible cuando se siente cuestionado.
Mourinho anhela eliminar al Real Madrid
El técnico luso también reflexionó sobre la naturaleza de las eliminatorias europeas, apoyándose en su vasta experiencia internacional. "Estoy muy acostumbrado a este tipo de partidos... la gente piensa que necesitas un resultado determinado en la ida. Yo digo que no hay un resultado definitivo", explicó. De esta manera, buscó transmitir serenidad y convicción a su plantilla, recordando que en este tipo de duelos la gestión emocional y táctica puede ser tan determinante como el marcador inicial.
Más allá del análisis deportivo, Mourinho no esquivó las preguntas sobre su pasado en el Real Madrid. Reconoció el vínculo que mantiene con la afición y valoró su etapa en el club, aunque descartó cualquier especulación sobre un eventual regreso. "Lo di todo por el equipo. Hice cosas buenas y malas, pero me dejé el alma. No quiero alimentar historias que no existen. Hay cero con el Madrid", sentenció, dejando claro que su enfoque está plenamente centrado en el presente.
Finalmente, el entrenador sorprendió con un deseo que combina ambición y afecto personal. "Me encantaría poder eliminarlos, pero también que Arbeloa gane la Liga. Es un gran chico y se lo merece", expresó, en referencia a Álvaro Arbeloa.