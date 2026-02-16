 Raphinha recibe el alta médica y podrá jugar ante el Girona
Raphinha recibe el alta médica y podrá jugar ante el Girona

El futbolista brasileño ha recibido el alta médica tras superar unas molestias musculares que lo mantuvieron al margen en los tres últimos compromisos oficiales.

Raphinha, jugador del FC Barcelona - instagram @raphinha
Raphinha, jugador del FC Barcelona / FOTO: instagram @raphinha

El regreso de Raphinha supone una noticia alentadora para el FC Barcelona en un momento clave de la temporada. El extremo brasileño ha recibido el alta médica tras superar unas molestias musculares que lo mantuvieron al margen en los tres últimos compromisos oficiales. El técnico alemán Hansi Flick ha decidido incluirlo en la convocatoria para el duelo de esta noche ante el Girona FC, confiando en que su velocidad y desequilibrio vuelvan a marcar diferencias en el frente de ataque.

Raphinha no pudo participar en el encuentro copero frente al Albacete Balompié, ni en el compromiso liguero contra el RCD Mallorca, además de perderse otro duelo copero ante el Atlético de Madrid. Una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha obligó al cuerpo técnico a ser prudente con su recuperación. Ahora, tras varios días de trabajo específico y seguimiento médico, el atacante brasileño vuelve a estar disponible para aportar profundidad y dinamismo por las bandas.

Raphinha, clave en el esquema de Hansi Flick

No obstante, la enfermería azulgrana aún mantiene nombres importantes. Continúan de baja Pedri y Marcus Rashford, mientras que los lesionados de larga duración Gavi y Andreas Christensen siguen enfocados en sus respectivos procesos de recuperación. Estas ausencias han obligado al entrenador a realizar ajustes en distintas líneas del campo durante las últimas semanas.

En la convocatoria destacan también el joven guardameta del filial Diego Kochen y el centrocampista Tommy Marqués, quienes complementan una lista compuesta por Joan García, Szczesny y Kochen en portería; Cancelo, Balde, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Koundé y Eric en defensa; Fermín, Casadó, Olmo, De Jong, Bernal y Tommy en el centro del campo; y Ferran, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha y Roony en la delantera. Con el brasileño nuevamente disponible, el conjunto catalán recupera una pieza clave para afrontar un partido exigente y mantener sus aspiraciones competitivas intactas.

Celebración de Raphinha ante el Osasuna - Agencia EFE

Emisoras  Escúchanos