 Resultado Girona vs. Barcelona - Jornada 24 LaLiga
Deportes

El Barcelona cae ante el Girona y pierde el liderato de LaLiga

El FC Barcelona cayó 2-1 ante el Girona FC y perdió el liderato de LaLiga; segunda derrota consecutiva del equipo de Hansi Flick.

Raphinha se lamenta en el partido entre Girona y FC Barcelona - EFE
Raphinha se lamenta en el partido entre Girona y FC Barcelona / FOTO: Agencia EFE

El Estadio Municipal de Montilivi fue el escenario del vibrante duelo entre el Girona FC y el FC Barcelona, encuentro con el que se cerró la jornada 24 de LaLiga. El compromiso estuvo cargado de tensión y emociones a lo largo de los 90 minutos, en un choque que terminó inclinándose del lado local y que podría tener consecuencias importantes en la lucha por el título.

La primera mitad fue disputada y con pocas ocasiones claras de gol. Ambos equipos mostraron orden táctico y concentración defensiva, lo que dificultó la generación de peligro en las áreas. La acción más determinante llegó justo antes del descanso, cuando el Barcelona tuvo la oportunidad de adelantarse desde el punto penal. Lamine Yamal asumió la responsabilidad, pero su remate se estrelló en el poste, dejando escapar una ocasión inmejorable para romper el empate.

Barcelona pierde la cima del campeonato español

En la segunda parte llegaron las emociones fuertes. Al minuto 59, el conjunto azulgrana se adelantó con un cabezazo de Pau Cubarsí tras una acción a balón parado. Sin embargo, la alegría visitante fue breve, ya que apenas dos minutos después el Girona igualó el marcador por medio de Thomas Lemar, quien solo tuvo que empujar el balón dentro del área. El guardameta Joan García fue determinante para evitar más goles en contra del Barcelona, pero en el minuto 87 apareció Fran Beltrán para marcar el 2-1 definitivo. La anotación generó polémica, ya que los jugadores del Barça reclamaron una posible falta previa sobre Jules Koundé.

La derrota supone un golpe significativo para el Barcelona en la carrera por el campeonato. Con este resultado, el Real Madrid CF se coloca como nuevo líder de LaLiga con 60 puntos, tras su victoria ante la Real Sociedad, mientras que el Barça se queda con 58 unidades. El desenlace en Montilivi no solo dejó tres puntos para el Girona, sino también un nuevo panorama en la parte alta de la tabla, donde cada detalle puede marcar la diferencia en la recta final del torneo.

Partido entre el Girona y el FC Barcelona - Agencia EFE

