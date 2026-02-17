Barcelona: Font promete acciones legales contra Real Madrid

El precandidato a la presidencia del FC Barcelona, Víctor Font, ha anunciado que, en caso de imponerse en las próximas elecciones, impulsará acciones legales para denunciar lo que considera una "adulteración de la competición" por parte de Real Madrid Televisión (RMTV), así como posibles conflictos de interés en el Comité Técnico de Árbitros (CTA). Desde su sede electoral en la Avenida Diagonal de Barcelona, Font aseguró que su equipo jurídico ya trabaja en la preparación de dichas medidas, en una clara apuesta por reforzar la defensa institucional del club.
"Defender el club no es hacer proclamas y grandes gritos, es actuar. Defender el club es denunciar a Real Madrid Televisión y los conflictos de interés que hay con una señora que es parte del CTA, que es la esposa de un empleado del Real Madrid, la señora Yolanda Parga", afirmó el aspirante. Con estas declaraciones, el líder de la candidatura Nosaltres dejó clara su intención de llevar el conflicto al terreno legal, convencido de que la entidad azulgrana debe responder con firmeza ante cualquier situación que, a su juicio, perjudique sus intereses.
Criticas a la actual junta directiva del Barcelona
Font también fue crítico con la actual junta directiva, a la que acusó de falta de contundencia en la defensa del club. En este sentido, sostuvo que la protección de la institución debe sustentarse en "hechos y no en palabras" y lamentó lo que considera una pérdida de peso del Barça en los ámbitos federativos y arbitrales durante los últimos años. "El Real Madrid está consiguiendo lo que busca, que es adulterar la competición", declaró, añadiendo como argumento que "en los últimos cinco años le han pitado 26 penaltis más a favor que al Barça. Estos son los hechos. Se ríen de nosotros en la cara".
Asimismo, el precandidato cuestionó la estrategia de relaciones institucionales mantenida en el actual mandato, al señalar que "defender el club es no ir de la mano de Florentino y Tebas". No obstante, matizó que mantener vínculos con organismos como LaLiga o la Federación Española de Fútbol "no significa dejar de defender siempre los propios intereses". En su propuesta, subrayó la necesidad de "profesionalizar el club" y contar con perfiles experimentados en el ámbito arbitral y federativo, pues considera que "un modelo personalista no sirve para gobernar un club como el Barça en 2026".
En el plano deportivo, Font reconoció que el equipo atraviesa "un momento complicado", aunque aseguró que existen "plenas garantías de competir" y expresó su confianza en que la plantilla "volverá a su mejor nivel", recordando que el conjunto azulgrana sigue "vivo en todas las competiciones". Finalmente, valoró positivamente la recogida de firmas para formalizar su candidatura, destacando que cuentan con "170 puntos de recogida en todo el territorio, incluso en el extranjero", e instó a los socios a movilizarse "contra la desprotección" que, según afirmó, "vive el barcelonismo". Concluyó advirtiendo que "el populismo y el personalismo no son buenos para un club como el Barça" y que muchos socios "nunca nos habíamos sentido tan desprotegidos como ahora, y eso es grave".