 Barcelona: Font promete acciones legales contra Real Madrid
Deportes

Candidato a la presidencia del Barcelona promete denunciar a Real Madrid TV si gana las elecciones

Víctor Font, candidato a la presidencia del Barcelona, anunció acciones legales contra Real Madrid TV si vence a Laporta en los comicios.

Compartir:
Víctor Font, candidato a la presidencia del FC Barcelona - Víctor Font
Víctor Font, candidato a la presidencia del FC Barcelona / FOTO: Víctor Font

El precandidato a la presidencia del FC Barcelona, Víctor Font, ha anunciado que, en caso de imponerse en las próximas elecciones, impulsará acciones legales para denunciar lo que considera una "adulteración de la competición" por parte de Real Madrid Televisión (RMTV), así como posibles conflictos de interés en el Comité Técnico de Árbitros (CTA). Desde su sede electoral en la Avenida Diagonal de Barcelona, Font aseguró que su equipo jurídico ya trabaja en la preparación de dichas medidas, en una clara apuesta por reforzar la defensa institucional del club.

"Defender el club no es hacer proclamas y grandes gritos, es actuar. Defender el club es denunciar a Real Madrid Televisión y los conflictos de interés que hay con una señora que es parte del CTA, que es la esposa de un empleado del Real Madrid, la señora Yolanda Parga", afirmó el aspirante. Con estas declaraciones, el líder de la candidatura Nosaltres dejó clara su intención de llevar el conflicto al terreno legal, convencido de que la entidad azulgrana debe responder con firmeza ante cualquier situación que, a su juicio, perjudique sus intereses.

Criticas a la actual junta directiva del Barcelona

Font también fue crítico con la actual junta directiva, a la que acusó de falta de contundencia en la defensa del club. En este sentido, sostuvo que la protección de la institución debe sustentarse en "hechos y no en palabras" y lamentó lo que considera una pérdida de peso del Barça en los ámbitos federativos y arbitrales durante los últimos años. "El Real Madrid está consiguiendo lo que busca, que es adulterar la competición", declaró, añadiendo como argumento que "en los últimos cinco años le han pitado 26 penaltis más a favor que al Barça. Estos son los hechos. Se ríen de nosotros en la cara".

Asimismo, el precandidato cuestionó la estrategia de relaciones institucionales mantenida en el actual mandato, al señalar que "defender el club es no ir de la mano de Florentino y Tebas". No obstante, matizó que mantener vínculos con organismos como LaLiga o la Federación Española de Fútbol "no significa dejar de defender siempre los propios intereses". En su propuesta, subrayó la necesidad de "profesionalizar el club" y contar con perfiles experimentados en el ámbito arbitral y federativo, pues considera que "un modelo personalista no sirve para gobernar un club como el Barça en 2026".

En el plano deportivo, Font reconoció que el equipo atraviesa "un momento complicado", aunque aseguró que existen "plenas garantías de competir" y expresó su confianza en que la plantilla "volverá a su mejor nivel", recordando que el conjunto azulgrana sigue "vivo en todas las competiciones". Finalmente, valoró positivamente la recogida de firmas para formalizar su candidatura, destacando que cuentan con "170 puntos de recogida en todo el territorio, incluso en el extranjero", e instó a los socios a movilizarse "contra la desprotección" que, según afirmó, "vive el barcelonismo". Concluyó advirtiendo que "el populismo y el personalismo no son buenos para un club como el Barça" y que muchos socios "nunca nos habíamos sentido tan desprotegidos como ahora, y eso es grave".

En Portada

Gobierno oficializa estado de Prevención; estas son las medidas que establecet
Nacionales

Gobierno oficializa estado de Prevención; estas son las medidas que establece

06:44 AM, Feb 17
Flick, inconforme con el arbitraje, pero crítico con su propio equipot
Deportes

Flick, inconforme con el arbitraje, pero crítico con su propio equipo

07:12 AM, Feb 17
Accidentes mortales de motoristas generan cierres viales en la capitalt
Nacionales

Accidentes mortales de motoristas generan cierres viales en la capital

06:20 AM, Feb 17
¿Qué países no celebran el Carnaval? t
Internacionales

¿Qué países no celebran el Carnaval?

12:11 AM, Feb 17

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolNoticias de GuatemalaPNCSeguridadredes socialesSeguridad vialLiga NacionalSuper BowlEstados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos