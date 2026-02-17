 Estrada señala incumplimientos de la directiva de Marquense
Deportes

Carlos Estrada señala incumplimientos de la directiva de Marquense

"Los jugadores estamos comprometidos, pero la junta no está cumpliendo", afirmó el defensa sobre la crisis institucional del Deportivo Marquense.

Carlos Salvador Estrada, defensa de Marquense - Facebook de Salvador Estrada
Carlos Salvador Estrada, defensa de Marquense / FOTO: Facebook de Salvador Estrada

La crisis deportiva que atraviesa Deportivo Marquense ha alcanzado un nuevo punto de tensión tras las recientes declaraciones de su defensor, Carlos Estrada. El conjunto de San Marcos se encuentra en el último lugar de la tabla acumulada, una posición que, de mantenerse, lo enviaría a la Primera División. En medio de este panorama adverso, las palabras del zaguero no solo reflejan el mal momento futbolístico, sino que también exponen una problemática institucional que agrava la situación del club.

En una entrevista reciente, Estrada habló sin rodeos y señaló directamente a la directiva como responsable de múltiples irregularidades. "Nosotros como jugadores estamos comprometidos con el equipo y con la institución, pero la realidad es que la junta directiva no está cumpliendo. No nos están tratando como profesionales", expresó el defensor. 

Carlos Estrada atiza contra los directivos de Marquense

El futbolista también denunció la falta de condiciones básicas para el desempeño profesional. "En el club no contamos ni siquiera con lo básico, no hay medicina, no hay insumos, ni lo mínimo necesario para la atención de los jugadores. Son situaciones que no deberían ocurrir en una institución profesional", señaló el defensor guatemalteco. 

Además, Estrada reveló un distanciamiento total entre la plantilla y los dirigentes. "Nos sentimos abandonados. Nadie se acerca a hablar con nosotros, a darnos información o tranquilidad. La directiva no está cumpliendo con sus responsabilidades. Personalmente, ni siquiera sé quiénes integran la junta; únicamente conozco a Dany Salazar", cerró.

Mientras tanto, en lo estrictamente deportivo, Marquense viene de caer 4-2 ante Xelajú MC el pasado fin de semana y ahora se prepara para recibir a Deportivo Mixco en la jornada 7 del Clausura 2026, un encuentro que se perfila determinante en la lucha por la permanencia.

Foto embed
Carlos Estrada, defensor del Deportivo Marquense - Archivo

