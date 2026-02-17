Raphinha lanza duro mensaje contra el arbitraje

El mensaje de Raphael Dias "Raphinha" tras la derrota del Barcelona frente al Girona (2-1) ha vuelto a encender el debate sobre el arbitraje en LaLiga. El extremo brasileño, que regresaba a la titularidad después de dos semanas ausente por una sobrecarga en el aductor, no solo hizo autocrítica, sino que también dejó entrever su malestar por la actuación arbitral. El encuentro, dirigido por César Soto Grado, estuvo marcado por jugadas polémicas que generaron indignación en el entorno azulgrana.
A través de sus redes sociales, Raphinha expresó un mensaje contundente que rápidamente se viralizó: "Bueno, tenemos muchas cosas que mejorar pero no solo nosotros. Es muy complicado cuando las normas son diferentes si va en tu favor o en contra. Pero si tenemos que jugar contra todos, para ganar. No pasa nada... Lo vamos a hacer. Visca el Barça sempre". Con estas palabras, el brasileño dejó claro que el equipo debe corregir errores propios, aunque insinuó que las decisiones arbitrales también influyeron en el resultado.
Raphinha y el Barcelona molestos con el arbitraje
La acción que desató mayor controversia fue el pisotón de Echeverri sobre Jules Koundé en la jugada previa al segundo gol del Girona. Ni el árbitro principal ni el VAR consideraron sancionable la acción, lo que provocó la protesta de varios jugadores del Barcelona, incluido el propio Raphinha. El atacante fue uno de los más expresivos al término del partido, mostrando su desacuerdo con una decisión que, a su juicio, condicionó el desenlace del encuentro.
Las declaraciones del brasileño se suman a la postura institucional adoptada recientemente por el club. El Barcelona envió una queja formal al Comité Técnico de Árbitros (CTA), a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y al responsable del VAR, al considerar que ha sido perjudicado en varias jornadas. Este malestar no se limita al vestuario, sino que también ha alcanzado la esfera política del club en plena carrera electoral por la presidencia.
En ese contexto, Joan Laporta aseguró: "Será una Liga contra todo y contra todos porque no sólo a nivel deportivo nos quieren ganar. A nivel extradeportivo también quieren hacerlo, es obvio. Hay mucha gente que no quiere que la ganemos, hay determinados círculos de poder que no congenian con nosotros". Por su parte, Víctor Font fue más contundente al afirmar: "Defender el club no es hacer proclamas y grandes gritos, es actuar. Defender el club es denunciar a Real Madrid Televisión y los conflictos de interés que hay con una señora que es parte del CTA, que es la esposa de un empleado del Real Madrid, la señora Yolanda Parga". Así, el debate sobre el arbitraje trasciende el terreno de juego y se instala en el centro de la actualidad azulgrana.