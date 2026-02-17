 Resultado Benfica vs. Real Madrid, Playoffs Champions League
Deportes

VIDEO. Una genialidad de Vinícius le da el triunfo al Real Madrid ante Benfica

El 0-1 a favor del Real Madrid pasó a segundo plano tras un incidente racista que involucró al brasileño Vinícius Jr. y al argentino Gianluca Prestianni.

Discusión entre jugadores del Benfica y Real Madrid en el Estadio Da Luz - EFE
Discusión entre jugadores del Benfica y Real Madrid en el Estadio Da Luz / FOTO: Agencia EFE

El Estadio da Luz fue el escenario de un duelo cargado de intensidad entre el Benfica y el Real Madrid, correspondiente a la ida de los playoffs de la UEFA Champions League. En un encuentro disputado de principio a fin, el conjunto español logró imponerse por 0-1, sacando una valiosa ventaja como visitante en una eliminatoria que promete emociones hasta el último minuto.

La jugada decisiva llegó al minuto 51, cuando Vinícius Jr. firmó una auténtica obra de arte. El brasileño recibió el balón en el sector izquierdo, encaró hacia el centro y sacó un disparo preciso que se coló por la escuadra, imposible para el guardameta rival. El gol silenció momentáneamente a la afición lisboeta y dio tranquilidad a los dirigidos por el técnico merengue, que supieron administrar la ventaja con orden defensivo y transiciones rápidas.

Triunfo del Real Madrid es opacado por un episodio de racismo

Sin embargo, el partido también estuvo marcado por un episodio lamentable. Tras la anotación y en medio de la tensión del encuentro, Vinícius denunció haber recibido un insulto racista por parte de Gianluca Prestianni, futbolista del Benfica. La situación obligó al árbitro a activar el protocolo antirracismo, deteniendo el compromiso durante varios minutos mientras se evaluaban los hechos. El juego se reanudó después de la pausa, pero el incidente dejó una sombra sobre una noche que debía ser recordada únicamente por lo deportivo.

En el tramo final, la tensión volvió a escalar cuando José Mourinho fue expulsado al minuto 85 tras un airado reclamo al árbitro central. Con un hombre menos en el banquillo y el ambiente caldeado, el Real Madrid resistió los intentos finales del conjunto portugués y aseguró el triunfo. La serie se definirá el próximo miércoles 25 de febrero en el Estadio Santiago Bernabéu, donde los blancos buscarán sellar su clasificación ante su afición.

Partido entre Benfica y Real Madrid en la Champions League - Agencia EFE
