 Vinícius denuncia insulto racista en el Benfica-Real Madrid
Deportes

Vinícius denuncia insulto racista en el Benfica-Real Madrid

Tras un cruce con rivales, Vinícius reportó un insulto racista de Gianluca Prestianni, jugador del Benfica, y el juego fue suspendido durante algunos minutos.

Compartir:
Vinícius denuncia insulto racista en el Benfica-Real Madrid - EFE
Vinícius denuncia insulto racista en el Benfica-Real Madrid / FOTO: Agencia EFE

El duelo entre el Benfica y el Real Madrid por los playoffs de la UEFA Champions League estuvo marcado por un episodio que volvió a encender las alarmas sobre el racismo en el fútbol europeo. Lo que parecía ser una noche de alta intensidad competitiva terminó empañada por una denuncia grave realizada por Vinícius Jr., quien aseguró haber sido víctima de un insulto racista durante el encuentro disputado en Lisboa.

Al minuto 51, el atacante brasileño adelantó a los merengues con un auténtico golazo por la escuadra, una definición que levantó a los aficionados madridistas y silenció por instantes al estadio. Sin embargo, la celebración generó tensión inmediata. Nicolás Otamendi, capitán del conjunto portugués, interpretó el festejo como una provocación hacia la grada y encaró al delantero, lo que derivó en una discusión entre varios jugadores. El árbitro decidió amonestar a Vinícius en medio del tumulto, intentando restablecer el orden en un ambiente ya cargado.

Vinícius denuncia insultos racistas

La situación se tornó aún más delicada cuando las cámaras de televisión captaron a Gianluca Prestianni dirigiéndose a Vinícius mientras se cubría la boca con la camiseta. De inmediato, el brasileño se acercó al colegiado para denunciar que había recibido el insulto "mono", una expresión de carácter claramente racista. La acusación provocó la activación del protocolo antirracismo establecido por la UEFA, mecanismo diseñado para detener el juego y evaluar la gravedad de los hechos en casos de discriminación.

El encuentro se detuvo durante aproximadamente diez minutos mientras los árbitros dialogaban con los protagonistas y se evaluaba la situación. Tras la pausa, el partido se reanudó, pero el episodio dejó una profunda reflexión sobre la persistencia del racismo en el fútbol. Más allá del resultado deportivo, la jornada evidenció la necesidad de aplicar con firmeza los protocolos y sanciones correspondientes para erradicar cualquier manifestación discriminatoria dentro y fuera de los estadios.

En Portada

Elección TSE: Postuladora integra nómina final de candidatost
Nacionales

Elección TSE: Postuladora integra nómina final de candidatos

11:09 AM, Feb 17
MP apela fallo que otorgó arresto domiciliario a Zamorat
Nacionales

MP apela fallo que otorgó arresto domiciliario a Zamora

02:13 PM, Feb 17
San Lucas Sacatepéquez: Atienden a 32 menores con dificultad respiratoria y otros síntomast
Nacionales

San Lucas Sacatepéquez: Atienden a 32 menores con dificultad respiratoria y otros síntomas

01:29 PM, Feb 17
¿Cuántos guatemaltecos asistieron al concierto de Shakira?t
Farándula

¿Cuántos guatemaltecos asistieron al concierto de Shakira?

02:41 PM, Feb 17

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaPNCSeguridadredes socialesSeguridad vialLiga NacionalSuper BowlEstados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos