 Benfica se pronuncia tras el roce entre Prestianni y Vini
Deportes

Benfica se pronuncia tras el incidente entre Prestianni y Vinícius

El club portugués expresó su apoyo a Prestianni, rechazó las acusaciones y confirmó que colaborará con la investigación iniciada por la UEFA.

Gianluca Prestianni y Vinícius Júnior en la disputa de un balón - EFE
Gianluca Prestianni y Vinícius Júnior en la disputa de un balón / FOTO: Agencia EFE

El SL Benfica reiteró este miércoles su respaldo absoluto al extremo argentino Gianluca Prestianni, luego de las acusaciones de presunto racismo formuladas por el delantero del Real Madrid, Vinícius Júnior. A través de un comunicado oficial publicado en su sitio web, la entidad lisboeta aseguró que "apoya y cree" en su futbolista y denunció la existencia de una "campaña de difamación" en su contra tras los hechos ocurridos en el encuentro correspondiente a la Liga de Campeones.

En el texto, el club subrayó que la conducta de Prestianni "siempre se ha caracterizado por el respeto hacia los adversarios, las instituciones y los principios que definen la identidad del Benfica". La institución considera que las acusaciones no reflejan la trayectoria ni los valores que el jugador ha mostrado desde su llegada, por lo que lamentó públicamente el impacto que esta situación ha tenido tanto en el futbolista como en la imagen del equipo.

Benfica colaborará con la investigación de la UEFA

El Benfica también manifestó que afrontará con total colaboración, transparencia y claridad las medidas anunciadas por la UEFA, organismo que activó el protocolo contra el racismo tras la denuncia realizada en el terreno de juego. El incidente tuvo lugar en el Estádio da Luz, durante el partido de ida del ‘playoff’ de la Liga de Campeones, que terminó con victoria 0-1 para el conjunto español gracias a un gol del atacante brasileño.

Según lo ocurrido en el minuto 51, después de celebrar el tanto, Vinícius comunicó al árbitro francés François Letexier que había recibido insultos de carácter racista, lo que provocó la activación inmediata del protocolo y la interrupción del partido durante varios minutos.

En su comunicado, el Benfica reafirmó su compromiso "claro e inequívoco" con los valores de igualdad, respeto e inclusión, recordando que dichos principios forman parte de su historia y de figuras emblemáticas como Eusébio, considerado uno de los grandes símbolos del club.

Foto embed
Discusión entre jugadores del Benfica y Real Madrid en el Estadio Da Luz - Agencia EFE

