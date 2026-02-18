 Matt Evans debutó en Concachampions con el LAFC
Deportes

Matt Evans debutó en Concachampions con el LAFC

El seleccionado guatemalteco Matt Evans sumó sus primeros minutos con LAFC en el triunfo 1-6 ante Real España por la Copa de Campeones de Concacaf.

Matt Evans celebra el triunfo de Los Ángeles FC - LAFC
Matt Evans celebra el triunfo de Los Ángeles FC / FOTO: LAFC

El seleccionado guatemalteco Matt Evans vivió una noche especial al debutar oficialmente con el primer equipo de Los Angeles FC en la Copa de Campeones de la Concacaf 2026. El americano-guatemalteco sumó sus primeros minutos en la contundente victoria 1-6 sobre Real España, en el duelo de ida de la primera ronda disputado en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula. Además de marcar su estreno con el club angelino, también fue su debut en competiciones internacionales a nivel de clubes.

Evans ingresó al minuto 82 en sustitución de Denis Bouanga, quien fue la gran figura del encuentro al firmar un hat-trick determinante. Aunque el encuentro ya estaba ampliamente definido, el guatemalteco mostró personalidad en sus intervenciones, participando en la circulación del balón y manteniendo la intensidad en los minutos finales. Para un jugador joven, entrar en un escenario internacional y en un partido de esta magnitud representa un paso importante en su proceso de consolidación.

Matt Evans y el LAFC se encaminan a la próxima ronda

El partido fue un auténtico vendaval ofensivo del conjunto angelino. Desde los primeros minutos, LAFC evidenció la diferencia de jerarquía, abriendo el marcador con un penal convertido por Bouanga al 3’. Posteriormente, David Martínez amplió la ventaja tras asistencia de Son Heung-min, quien también anotó desde el punto penal luego de una revisión del VAR. Antes del descanso, Bouanga firmó su segundo tanto y Timothy Tillman se sumó a la goleada para sellar un contundente 0-5 en la primera mitad.

En el complemento, el conjunto hondureño descontó mediante Jack Jean-Baptiste al 51’, pero la sentencia definitiva llegó al 71’, cuando Bouanga completó su triplete tras pase de Sergi Palencia. Con el 1-6 final, LAFC dejó prácticamente asegurado su boleto a los octavos de final, donde el ganador de la serie enfrentará a Liga Deportiva Alajuelense. Para Matt Evans, más allá del resultado, la noche quedará marcada como el inicio oficial de su camino en la élite regional.

Matt Evans, jugador guatemalteco de Los Ángeles FC - LAFC

