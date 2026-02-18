 Resultado Brujas-Atlético Madrid, Playoffs Champions League
Deportes

Brujas y Atlético dejan la serie abierta tras empatar en Bélgica

Christos Tzolis marcó al minuto 90 y selló el 3-3 definitivo para el Brujas ante el Atlético, dejando la serie abierta para la vuelta en Madrid.

Empate entre Brujas y Atlético de Madrid en Bélgica - EFE
Empate entre Brujas y Atlético de Madrid en Bélgica / FOTO: Agencia EFE

El Club Brujas protagonizó una noche vibrante ante el Atlético de Madrid al rescatar un empate 3-3 frente a su afición, en un duelo que tuvo de todo: intensidad, remontadas y dramatismo hasta el último suspiro. El conjunto dirigido por Diego Simeone llegaba como amplio favorito, pero se encontró con un rival valiente, decidido a competir de igual a igual y a no dejarse intimidar por la jerarquía del equipo español.

Los colchoneros parecían encaminar el encuentro con autoridad. Un penal bien ejecutado por Julián Álvarez abrió el marcador y, poco después, Ademola Lookman amplió la ventaja, colocando el 0-2 que daba tranquilidad a la visita. Sin embargo, esa diferencia no reflejaba del todo lo que sucedía en el terreno de juego, donde el Brujas ya mostraba señales de rebeldía y encontraba espacios para inquietar a la defensa madrileña.

Club Brujas le planta cara al Atlético de Madrid

La reacción belga fue contundente en el segundo tiempo. Al minuto 52, Raphael Onyedika descontó con un remate que encendió las gradas y devolvió la esperanza a los locales. Ocho minutos más tarde, Nicolò Tresoldi se filtró entre los defensores con instinto de goleador para firmar el empate. Cuando el impulso parecía totalmente del lado del Brujas, un infortunio cambió momentáneamente el rumbo: al 79’, un gol en propia puerta de Joel Ordóñez devolvió la ventaja al Atlético, que sin merecerlo demasiado volvía a estar arriba en el marcador.

Pero la historia aún guardaba un capítulo final. En el minuto 90, con el estadio volcado y el orgullo como bandera, Christos Tzolis apareció con un remate cruzado imposible para Jan Oblak y selló el 3-3 definitivo. El partido de vuelta se disputará el próximo 24 de febrero en el Estadio Metropolitano, casa de los colchoneros. Cabe recordar que en esta instancia no cuenta el gol de visitante, por lo que un nuevo empate obligaría a jugar prórroga o incluso definir la llave desde el punto penal.

Celebración de Julián Álvarez ante Brujas en Champions League - Agencia EFE
