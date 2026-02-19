Pedri y Rashford novedades en entrenamiento del Barcelona

El centrocampista Pedri González y el delantero Marcus Rashford, ausentes en los últimos partidos por lesión, han realizado este jueves parte del entrenamiento con el equipo azulgrana a las órdenes de Hansi Flick.
El canario se lesionó el pasado 21 de enero, en el duelo de Liga de Campeones frente al Slavia de Praga, mientras que el inglés se lesionó durante el encuentro ante el Mallorca (7 febrero) y se ha perdido los partidos frente al Atlético de Madrid (Copa del Rey) y Girona (LaLiga).
Los barcelonistas han regresado a los entrenamientos después de dos días de descanso tras perder en Girona (2-1), en un partido jugado el pasado lunes. También han participado en la sesión los futbolistas del filial Emilio y Brian del Barça Atlètic.
Los de Flick volverán a entrenarse el viernes y el sábado, víspera del encuentro ante el Levante en La Liga, domingo 22 de febrero a las 09:15 horas GT.
Barcelona-Levante, el domingo
Derrotado el lunes el Barcelona por el Girona (2-1), la jornada 25 de La Liga EA Sports comprueba un nuevo orden en la competencia por el título, primero el Real Madrid, que visita a Osasuna con dos puntos de ventaja sobre el equipo azulgrana, que pasa de líder a perseguidor ante el Levante en el Camp Nou, tras dos golpes severos.
No solo fue el traspié de Montilivi, con el que perdió la cima que había sostenido durante las últimas diez jornadas de manera inalterable, sino la goleada anterior en las semifinales de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid, por 4-0 en el Metropolitano. Una secuencia imprevista que dispara las dudas en un momento decisivo, cuando se va a poner en juego todo lo que pretende el vigente campeón de La Liga y la Copa del Rey.
Este domingo regresa al Camp Nou para medirse al Levante, penúltimo. Es el mejor refugio para el "Barça". Sus once partidos en casa en esta Liga los ha resuelto por victorias, con 34 goles a favor y solo cinco en contra. El triunfo es indispensable.
*Información EFE.