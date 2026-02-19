 Pedri y Rashford novedades en entrenamiento del Barcelona
Deportes

Novedades en el entrenamiento del Barcelona

Los de Hansi Flick volverán a entrenarse el viernes y el sábado, víspera del encuentro ante el Levante en La Liga (domingo 22 de febrero a las 09:15 horas GT).

Compartir:
El centrocampista Pedri González y el delantero Marcus Rashford son novedades en el entreno del Barcelona
El centrocampista Pedri González y el delantero Marcus Rashford son novedades en el entreno del Barcelona / FOTO: EFE

El centrocampista Pedri González y el delantero Marcus Rashford, ausentes en los últimos partidos por lesión, han realizado este jueves parte del entrenamiento con el equipo azulgrana a las órdenes de Hansi Flick.

El canario se lesionó el pasado 21 de enero, en el duelo de Liga de Campeones frente al Slavia de Praga, mientras que el inglés se lesionó durante el encuentro ante el Mallorca (7 febrero) y se ha perdido los partidos frente al Atlético de Madrid (Copa del Rey) y Girona (LaLiga).

Los barcelonistas han regresado a los entrenamientos después de dos días de descanso tras perder en Girona (2-1), en un partido jugado el pasado lunes. También han participado en la sesión los futbolistas del filial Emilio y Brian del Barça Atlètic.

Los de Flick volverán a entrenarse el viernes y el sábado, víspera del encuentro ante el Levante en La Liga, domingo 22 de febrero a las 09:15 horas GT.

Barcelona-Levante, el domingo

Derrotado el lunes el Barcelona por el Girona (2-1), la jornada 25 de La Liga EA Sports comprueba un nuevo orden en la competencia por el título, primero el Real Madrid, que visita a Osasuna con dos puntos de ventaja sobre el equipo azulgrana, que pasa de líder a perseguidor ante el Levante en el Camp Nou, tras dos golpes severos.

No solo fue el traspié de Montilivi, con el que perdió la cima que había sostenido durante las últimas diez jornadas de manera inalterable, sino la goleada anterior en las semifinales de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid, por 4-0 en el Metropolitano. Una secuencia imprevista que dispara las dudas en un momento decisivo, cuando se va a poner en juego todo lo que pretende el vigente campeón de La Liga y la Copa del Rey.

Este domingo regresa al Camp Nou para medirse al Levante, penúltimo. Es el mejor refugio para el "Barça". Sus once partidos en casa en esta Liga los ha resuelto por victorias, con 34 goles a favor y solo cinco en contra. El triunfo es indispensable.

Candidato a la presidencia del Barcelona promete denunciar a Real Madrid TV si gana las elecciones

Víctor Font, candidato a la presidencia del Barcelona, anunció acciones legales contra Real Madrid TV si vence a Laporta en los comicios.

*Información EFE.

En Portada

Serrano Elías: Se ha hecho justicia tras anulación de órdenes de capturat
Nacionales

Serrano Elías: "Se ha hecho justicia" tras anulación de órdenes de captura

09:17 AM, Feb 19
Quirós confirma fin de relación tres días después de pedir matrimoniot
Deportes

Quirós confirma fin de relación tres días después de pedir matrimonio

08:26 AM, Feb 19
CSJ publica convocatoria para elección de magistrados de Corte de Constitucionalidadt
Nacionales

CSJ publica convocatoria para elección de magistrados de Corte de Constitucionalidad

07:22 AM, Feb 19
Arrestan al expríncipe Andrés, hermano del rey Carlos IIIt
Internacionales

Arrestan al expríncipe Andrés, hermano del rey Carlos III

07:51 AM, Feb 19

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolNoticias de Guatemalaredes socialesSeguridad vialSeguridadPNCSuper BowlLiga NacionalEstados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos