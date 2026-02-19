 Wendy Nicole se pronuncia tras ruptura con Derrickson Quirós
Deportes

Wendy Nicole rompe el silencio tras el fin de su compromiso con jugador de Xelajú MC

Fue el propio mediocampista de Xelajú MC quien confirmó primero la ruptura mediante una historia en Instagram.

Compartir:
Wendy Nicole publica mensaje tras ruptura con Derrickson Quirós., Captura de pantalla video de Facebook.
Wendy Nicole publica mensaje tras ruptura con Derrickson Quirós. / FOTO: Captura de pantalla video de Facebook.

La historia que días atrás se volvió viral por una propuesta de matrimonio en el estadio Mario Camposeco dio un giro inesperado. Wendy Nicole, la joven costarricense que aceptó casarse en pleno césped ante cientos de aficionados, reapareció en redes sociales con un mensaje que muchos interpretan como su postura tras el fin de su compromiso con el futbolista de Xelajú MC, Derrickson Quirós.

Fue el propio mediocampista quien confirmó primero la ruptura mediante una historia en Instagram. En su mensaje aseguró que la relación terminó y que se trataba de una situación personal difícil. Indicó que no daría detalles, que no hablaría mal de nadie y que ahora está enfocado en su carrera profesional, en su equipo y en su crecimiento personal, agradeciendo además el apoyo de la afición.

Sí, es cierto que mi relación (Compromiso) terminó. Fue una situación personal difícil, como cualquier ruptura, pero prefiero manejarla con respeto y madurez. No voy a hablar mal de nadie ni entrar en detalles, porque fue una relación que en su momento fue importante para mí. Ahora estoy enfocado en mi carrera, en mi equipo y en seguir creciendo como persona. Agradezco el apoyo de la gente y espero que puedan respetar este momento. "Gracias!", escribió el futbolista costarricense.

El mensaje de Wendy Nicole 

Horas después, Wendy publicó también una historia en la misma red social. La imagen contenía una frase breve pero contundente: "Al final de todo, nunca llegará a existir una mejor respuesta que la que otorga el silencio". Sin mencionar directamente a Quirós ni explicar lo ocurrido, su publicación desató comentarios y especulaciones entre usuarios que habían seguido de cerca la propuesta matrimonial.

Foto embed
Wendy Nicole publica mensaje. - Captura de pantalla de Instagram.

La pareja había acaparado la atención el pasado 15 de febrero, cuando tras la victoria 4-2 de Xelajú MC ante Marquense en el Clásico de Occidente, el futbolista sorprendió a Wendy en el campo de juego. Con aficionados aún en las gradas, se arrodilló y le pidió matrimonio, gesto que fue recibido con aplausos y rápidamente se viralizó en redes sociales.

Ahora, pocos días después de aquel momento que trascendió lo deportivo, la relación llegó a su fin. Hasta el momento, se desconocen las razones oficiales de la ruptura y ambos han optado por mantener el tema en el ámbito privado.

Derrikson Quirós confirma fin de relación tres días después de pedir matrimonio

El futbolista de Xelajú había propuesto matrimonio a su pareja el domingo en el estadio Mario Camposeco.

En Portada

CSJ publica convocatoria para elección de magistrados de Corte de Constitucionalidadt
Nacionales

CSJ publica convocatoria para elección de magistrados de Corte de Constitucionalidad

07:22 AM, Feb 19
Equipo de Amarini Villatoro empata con Whitecaps de Thomas Müllert
Deportes

Equipo de Amarini Villatoro empata con Whitecaps de Thomas Müller

07:53 AM, Feb 19
Joven reportado desaparecido es encontrado sin vida en zona 25t
Nacionales

Joven reportado desaparecido es encontrado sin vida en zona 25

06:24 AM, Feb 19
Arrestan al expríncipe Andrés, hermano del rey Carlos IIIt
Internacionales

Arrestan al expríncipe Andrés, hermano del rey Carlos III

07:51 AM, Feb 19

Temas

Guatemala#liganacionalNoticias de GuatemalaFútbolredes socialesPNCSeguridadSeguridad vialSuper BowlLiga NacionalEstados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos