Wendy Nicole se pronuncia tras ruptura con Derrickson Quirós

La historia que días atrás se volvió viral por una propuesta de matrimonio en el estadio Mario Camposeco dio un giro inesperado. Wendy Nicole, la joven costarricense que aceptó casarse en pleno césped ante cientos de aficionados, reapareció en redes sociales con un mensaje que muchos interpretan como su postura tras el fin de su compromiso con el futbolista de Xelajú MC, Derrickson Quirós.
Fue el propio mediocampista quien confirmó primero la ruptura mediante una historia en Instagram. En su mensaje aseguró que la relación terminó y que se trataba de una situación personal difícil. Indicó que no daría detalles, que no hablaría mal de nadie y que ahora está enfocado en su carrera profesional, en su equipo y en su crecimiento personal, agradeciendo además el apoyo de la afición.
Sí, es cierto que mi relación (Compromiso) terminó. Fue una situación personal difícil, como cualquier ruptura, pero prefiero manejarla con respeto y madurez. No voy a hablar mal de nadie ni entrar en detalles, porque fue una relación que en su momento fue importante para mí. Ahora estoy enfocado en mi carrera, en mi equipo y en seguir creciendo como persona. Agradezco el apoyo de la gente y espero que puedan respetar este momento. "Gracias!", escribió el futbolista costarricense.
El mensaje de Wendy Nicole
Horas después, Wendy publicó también una historia en la misma red social. La imagen contenía una frase breve pero contundente: "Al final de todo, nunca llegará a existir una mejor respuesta que la que otorga el silencio". Sin mencionar directamente a Quirós ni explicar lo ocurrido, su publicación desató comentarios y especulaciones entre usuarios que habían seguido de cerca la propuesta matrimonial.
La pareja había acaparado la atención el pasado 15 de febrero, cuando tras la victoria 4-2 de Xelajú MC ante Marquense en el Clásico de Occidente, el futbolista sorprendió a Wendy en el campo de juego. Con aficionados aún en las gradas, se arrodilló y le pidió matrimonio, gesto que fue recibido con aplausos y rápidamente se viralizó en redes sociales.
Ahora, pocos días después de aquel momento que trascendió lo deportivo, la relación llegó a su fin. Hasta el momento, se desconocen las razones oficiales de la ruptura y ambos han optado por mantener el tema en el ámbito privado.