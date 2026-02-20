Pep Guardiola: "El racismo hay que solucionarlo en escuelas"

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, afirmó, en relación a los supuestos insultos racistas que recibió Vinícius Júnior en el partido contra el Benfica, que el "racismo está en todas partes", no solo en el futbol, y que hay que pagar más a los profesores y atajarlo en las escuelas.
"Tu color de piel o dónde naciste no te hace mejor que nadie. Hay mucho que hacer aún, el racismo está en la sociedad no solo en el futbol", dijo Pep Guardiola, este viernes en rueda de prensa, que después fue repreguntado sobre si el futbol tiene herramientas suficientes para combatirlo.
"Hay que pagar más a los profesores. Tenemos que solucionarlo en las escuelas. Hay que pagar más a los profesores y a los doctores, son las personas más importantes. Hay que pagarles más a ellos, no a los entrenadores", añadió el técnico español Pep Guardiola.
En el encuentro disputado este martes en el estadio da Luz, el árbitro francés François Letexier activó el protocolo contra el racismo poco después de que Vinícius marcara y celebrara con un baile junto al banderín de córner el único tanto del partido, en el minuto 49, tras denunciar un insulto racista presuntamente proferido por Prestianni, quien se habría tapado la boca con la camiseta para decirle algo.
El partido estuvo detenido durante unos ocho minutos después de que Vinícius y otros jugadores del Real Madrid, como Kylian Mbappé, amagaran con abandonar el terreno de juego en medio de un clima de gran tensión entre ambos equipos.
Insultos a Vinícius
La decisión de Letexier siguió la normativa de la UEFA al no haber escuchado ni el ni ningún miembro del equipo arbitral el supuesto insulto. De haberlo hecho el infractor debería haber visto la tarjeta roja, de acuerdo a las reglas del juego de la (IFAB) International Football Board (regla 12).
*Información EFE.