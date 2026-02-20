 Xelajú anuncia tiempo de baja de Rubén Darío Silva
Deportes

Xelajú anuncia tiempo de baja de Rubén Darío Silva

Conoce los partidos que se perderá el portero de los "Superchivos", el uruguayo Rubén Darío Silva.

Rubén Darío Silva se pierde al menos tres partidos con el Xelajú debido a una lesión
Rubén Darío Silva se pierde al menos tres partidos con el Xelajú debido a una lesión / FOTO: Wilber Colloy

El Xelajú M. C. brindó el parte médico del portero uruguayo Rubén Darío Silva, quien salió lesionado en el duelo que su club enfrentó a Deportivo Malacateco el pasado miércoles 18 de febrero como parte de la séptima fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional.

"Derivado de la lesión sufrida durante el partido Xelajú vs. Malacateco, el futbolista Rubén Darío Silva fue sometido a evaluaciones correspondientes, donde se evidencia contusión tibial medial de la rodilla derecha, esguince frado I de ligamento colateral medial de la rodilla derecha", informó la institución altense mediante sus redes sociales.

Xelajú añadió: "El tiempo estimado de recuperación es de 12 días, según evolución y controles de imágenes".  

Lesión de Rubén Darío Silva

El pasado miércoles, Xelajú visitó a Deportivo Malacateco como parte de la séptima fecha del Clausura 2026, pero al minuto 25, el portero sudamericano Rubén Darío Silva tuvo una lesión y debió abandonar el terreno de juego.

El lugar del uruguayo lo ocupó Nery Lobos, quien fue l portero quien le encajaron el 1-0 con el cual el partido concluyó.

En ese duelo, Malacateco también experimentó un cambio y fue el de Carlos Pérez por Víctor Torres en 34 minutos de juego.

Foto embed
Parte médico de Rubén Darío Silva - Xelajú M. C.

Partidos que se pierde el portero de Xelajú

Rubén Darío Silva estará, en primera instancia, un periodo de 12 días de baja con el cuadro quetzalteco, y eso representa perderse algunos partidos vitales que sostendrá su equipo en la fase regular del Clausura 2026. 

El primer partido que se perderá Silva es el duelo ante Mixco de este domingo 22 de febrero. El duelo es en Quetzaltenango y corresponde a la fecha 8.

Xelajú visita a Deportivo Achuapa el miércoles 25 de febrero a las 15:00 horas y tampoco podrá estar Silva.

Hay un tercer partido, el cual corresponde a la fecha 10, y es ante Mictlán en condición de local. Este juego está programado para el domingo 1 de marzo a las 18:00 horas.

La fecha 11 se disputará el 3, 4 y 5 de marzo, y Xelajú juega el jueves 5 visitando a Cobán Imperial, y en ese duelo podría reaparecer el portero Silva.

De momento, serían tres juegos lo que se perderá Darío Silva.

