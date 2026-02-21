 Resultado Guastatoya y Cobán Imperial por el Clausura 2026
Guastatoya derrota a Cobán Imperial y el torneo tiene nuevo líder

Tras siete fechas al frente, el "Príncipe Azul" deja la cima del campeonato y la cede por el momento a Municipal; Comunicaciones buscará el domingo la primera posición.

Guastatoya derrotó a Cobán Imperial por la fecha 8 del Clausura 2026
Guastatoya derrotó a Cobán Imperial por la fecha 8 del Clausura 2026 / FOTO: Guastatoya

Con un cielo despejado y una temperatura entre los 17 grados centígrados, esta noche, el Deportivo Guastatoya del argentino Pablo Centrone recibió al Cobán Imperial del uruguayo Martín García en un compromiso valedero por la fecha 8 del Torneo Clausura 2026. El clima era propicio para un buen partido en el estadio David Cordón Hichos, que registraba vientos que alcanzaban los 3 kilómetros por hora y un alta humead de 82 %.

Cobán Imperial llegó a esta fecha como el líder del torneo, letrero que lo tiene desde que arrancó el campeonato el pasado martes 20 de enero. Por su parte, Guastatoya tenía la obligación de ganar para alejarse de la zona del descenso, a la cual está a una unidad de caer en zona roja.

Tras el análisis de su rival en los primeros minutos, no había mucho que destacar en la primera media hora de juego. Solamente una lesión del robillo derecho del jugador cobanero Oscar Mejía ocurrido en 20 minutos de juego. Mejía tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla al 25 y su lugar lo dejó para Juan Carlos Winter, quien salió de emergencia ante lo sucedido con su compañero de equipo.

Al término del primer tiempo, fue un lapso muy tranquilo para los porteros Rubén Escobar y Tomás Casas. La mayor novedad fue la expulsión de Emanuel Yori por doble amonestación, dejando así una situación complicada para su club y que para el segundo tiempo deberían hacer frente a la batalla con un elemento menos.   

Victoria de Guastatoya y hay nuevo líder 

Con un jugador menos, Guastatoya propuso más que los cobaneros y un error de Thales Moreira al 60, quien jaló de la camisola a Víctor Ávalos, abrió las puertas del gol para los locales cuando se marcó penalti.

Al 62, el propio Ávalos tomó la decisión de ejecutar la pena máxima, y lo hizo formidable para vencer a Tomás Casas para el 1-0 y un gran respiro de vida para el "Pechito Amarillo". 

La noche sería de Ávalos, quien al 75 encontró su doblete en el partido y prácticamente sentenciaba el duelo. Gran triunfo del "Pecho Amarillo" ante un Cobán Imperial que no pudo aprovechar la ventaja numérica dentro del terreno de juego.

Cuando se jugaba el 82, Anthony López  fue expulsado del juego por dar un empujó deliberadamente a un alcanzabolas, quien cayó a inmediaciones de una zona donde había una zona metálica.  

Con este resultado (2-0), Cobán Imperial perdió en la octava fecha el liderato del Clausura 2026 ya que con 14 puntos fue superado por Municipal (15 puntos), pero Comunicaciones también podría ser el nuevo líder si gana este domingo al Aurora ya que llegaría a 16 unidades.

Por su parte, Guastatoya llegó a 12 puntos y es quinto lugar por el momento, lo que le asegurar ser top 8 al final de la octava etapa. En el acumulado, el "Pecho Amarillo" llegó a 34 y se aleja un poco de la zona del descenso.

