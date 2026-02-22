 Golean al Inter Miami de Messi en el arranque de la MLS
Deportes

Golean al Inter Miami de Messi en el arranque de la MLS

El Inter Miami arrancó la defensa del título con derrota 3-0 frente al LAFC, el partido se llevó a cabo en el imponente Los Ángeles Memorial Coliseum.

Compartir:
Lionel Messi, jugador del Inter Miami
Lionel Messi, jugador del Inter Miami / FOTO: @InterMiamiCF

El vigente campeón de la MLS comenzó la nueva temporada con el pie izquierdo. El Inter Miami de Lionel Messi cayó con contundencia 3-0 ante Los Ángeles FC en el imponente Los Ángeles Memorial Coliseum, en un estreno que dejó más dudas que certezas para el conjunto de Florida. El equipo angelino mostró mayor intensidad, orden y efectividad, confirmando que los debuts ligueros se le dan especialmente bien: con esta victoria, suma nueve triunfos en nueve partidos inaugurales.

El encuentro se inclinó desde la primera mitad, cuando el venezolano David Martínez abrió el marcador tras una transición rápida que evidenció las falencias defensivas del Inter. En el complemento, el gabonés Denis Bouanga amplió la ventaja y el salvadoreño Nathan Ordaz sentenció la goleada, aprovechando los espacios que dejó un rival obligado a adelantar líneas. Más allá de algunos destellos individuales de Messi, el equipo visitante careció de claridad y equilibrio en el mediocampo.

El Inter Miami inicia con el pie izquierdo

La ausencia de Sergio Busquets, quien se retiró al finalizar la temporada pasada junto a Jordi Alba, pesó considerablemente en la estructura del Inter Miami. Sin ese orden en la zona central, el conjunto rosado sufrió cada contraataque del LAFC. Tras el encuentro, el técnico argentino Javier Mascherano reconoció la superioridad del rival, aunque consideró que el resultado fue algo exagerado respecto al desarrollo del juego. "Nos han ganado bien, esa es la realidad", admitió en rueda de prensa, al tiempo que llamó a no dramatizar el tropiezo.

Por su parte, la jornada inaugural también dejó el regreso de Gerardo "Tata" Martino al frente del Atlanta United, aunque con derrota, y la expectativa frustrada por el debut del colombiano James Rodríguez, quien aún no cuenta con su visado. La MLS apenas comienza, pero el mensaje es claro: el Inter Miami tendrá que ajustar piezas y recuperar solidez si quiere revalidar el título en una temporada que promete ser exigente desde el primer minuto.

En Portada

Ataque armado deja tres fallecidos y dos heridos en San José Pinulat
Nacionales

Ataque armado deja tres fallecidos y dos heridos en San José Pinula

07:58 AM, Feb 22
Olger Escobar, único guatemalteco que tuvo minutos en la MLSt
Deportes

Olger Escobar, único guatemalteco que tuvo minutos en la MLS

07:56 AM, Feb 22
Capturan a extraditable durante operativo antidrogast
Nacionales

Capturan a extraditable durante operativo antidrogas

07:29 AM, Feb 22
Cuatro capturados tras disturbios en reunión fallida de therianst
Viral

Cuatro capturados tras disturbios en reunión fallida de therians

07:29 AM, Feb 22

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolNoticias de Guatemalaredes socialesSeguridad vialLiga NacionalSuper BowlFutbol GuatemaltecoEE.UU.Estados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos