Golean al Inter Miami de Messi en el arranque de la MLS

El vigente campeón de la MLS comenzó la nueva temporada con el pie izquierdo. El Inter Miami de Lionel Messi cayó con contundencia 3-0 ante Los Ángeles FC en el imponente Los Ángeles Memorial Coliseum, en un estreno que dejó más dudas que certezas para el conjunto de Florida. El equipo angelino mostró mayor intensidad, orden y efectividad, confirmando que los debuts ligueros se le dan especialmente bien: con esta victoria, suma nueve triunfos en nueve partidos inaugurales.
El encuentro se inclinó desde la primera mitad, cuando el venezolano David Martínez abrió el marcador tras una transición rápida que evidenció las falencias defensivas del Inter. En el complemento, el gabonés Denis Bouanga amplió la ventaja y el salvadoreño Nathan Ordaz sentenció la goleada, aprovechando los espacios que dejó un rival obligado a adelantar líneas. Más allá de algunos destellos individuales de Messi, el equipo visitante careció de claridad y equilibrio en el mediocampo.
El Inter Miami inicia con el pie izquierdo
La ausencia de Sergio Busquets, quien se retiró al finalizar la temporada pasada junto a Jordi Alba, pesó considerablemente en la estructura del Inter Miami. Sin ese orden en la zona central, el conjunto rosado sufrió cada contraataque del LAFC. Tras el encuentro, el técnico argentino Javier Mascherano reconoció la superioridad del rival, aunque consideró que el resultado fue algo exagerado respecto al desarrollo del juego. "Nos han ganado bien, esa es la realidad", admitió en rueda de prensa, al tiempo que llamó a no dramatizar el tropiezo.
Por su parte, la jornada inaugural también dejó el regreso de Gerardo "Tata" Martino al frente del Atlanta United, aunque con derrota, y la expectativa frustrada por el debut del colombiano James Rodríguez, quien aún no cuenta con su visado. La MLS apenas comienza, pero el mensaje es claro: el Inter Miami tendrá que ajustar piezas y recuperar solidez si quiere revalidar el título en una temporada que promete ser exigente desde el primer minuto.