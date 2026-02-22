Mictlán vence a Marquense y deja el sótano del acumulado

Esta tarde en el estadio la Asunción, de Asunción Mita, Jutiapa, el Atlético Mictlán recibió a Deportivo Marquense en un duelo de dos equipos que actualmente ocupan casillas de descenso, pero con una clara oportunidad de sacarle ventaja uno al otro y buscar su salvación, por lo que el partido tomaba mucha relevancia este domingo.
El partido era de pronóstico reservado, pero William Fajardo y José Colón se encargaron que en 20 minutos prácticamente el compromiso quedara liquidado.
Sorpresivamente, Atlético Mictlán arrancó de forma explosiva y a los cuatro minutos de juego ya ganaba 1-0 gracias al gol del nacional William Fajardo, quien llegó a cinco goles en este Torneo Clausura 2026 e igualaba a Diego Casas de Marquense y Janderson Pereira de Cobán Imperial. Aunque más adelante, el uruguayo nuevamente tomaba ventaja.
Más adelante, José Colón, el delantero colombiano que fue presentado hace dos días como el nuevo refuerzo de los "Conejos" mitecos logró hacer el 2-0 cuando se desarrollaba el minuto 19 de juego.
Prácticamente en 20 minutos, el equipo que dirige el argentino Gabriel Alejandro Álvarez tomaba una ventaja importante que se haría larga y que al final de cuenta dio al cuadro miteco tres puntos de oro.
José Colón debió abandonar el terreno de juego cuando se desarrollaban 56 minutos por molestias musculares. Es de recordar que este jugador recién se incorporó con el conjunto jutiapaneco y se desconoce cuál era su condición física.
Al 75, David Chuc estrelló la pelota en el paral y se perdió para Marquense el gol del descuento. Más adelante, al 80, William Fajardo fallaba para los locales y se perdía el tercero. El partido era de ida y de vuelta, con un cuadro "Conejo" que jugaba al filo de la navaja.
Cuando se jugaba el minuto 84 apareció una perfecta asistencia de Marvin Ceballos para Diego Casas, quien lograba hacer el 2-1 en el partido y llegaba a su sexto gol del campeonato para ser el goleador del Clausura 2026 en solitario tras ocho fechas.
Los "Conejos" se han hecho de un gran triunfo en casa a costa de un equipo que poco a poco se hunde más en el descenso.
Así queda el tema del descenso
Tras las primeras 8 fechas del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional, 30 de la temporada 2025-2026, la situación del descenso sigue al rojo vivo.
El último lugar (casilla 12) es Marquense con 30 puntos, el penúltimo puesto (11) es Mictlán con 32 unidades, ambos están en zona que decretará a los descendidos.
Comunicaciones, tras su derrota de este domingo ante Aurora (2-0), es décimo con 33 unidades, por lo que tomará fuerza esa lucha entre "Albos" y "Conejos" por el no descenso.